Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện, xử lý một xe khách chở vượt quá số người quy định trên quốc lộ 32.

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 16/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra, kiểm soát tại Km123+300 quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Tân Sơn.

Lực lượng CSGT phát hiện xe khách chở quá tới 48 người so với quy định. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng phát hiện xe khách biển số 99F-006.XX có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đây là xe khách thuộc nhà xe Đại Thu (Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu) do anh Lương Văn T. (34 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện trên xe có 67 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người. Như vậy, xe khách đã chở vượt quá quy định 48 người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện.

Với các lỗi vi phạm, chủ xe và tài xế có thể bị xử phạt 124,5 triệu đồng. Ảnh: CACC

Với các hành vi trên, tài xế dự kiến bị phạt 25,5 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đại Thu dự kiến bị phạt 99 triệu đồng.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, lực lượng CSGT yêu cầu nhà xe điều động thêm 2 xe khách đến san chuyển người. Sau đó, các hành khách tiếp tục hành trình trên những phương tiện được bố trí.