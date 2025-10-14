Xem clip:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h14 ngày 14/10, người tham gia giao thông bất ngờ phát hiện ô tô con mang biển số 29A-988.XX đi ngược chiều tại lối lên vành đai 3 trên cao (đối diện số nhà 8 Phạm Hùng, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Nguyễn Việt Lâm - người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, anh phát hiện ô tô con do một người đàn ông trung niên điều khiển, đi ngược chiều khoảng 20m (từ đầu dốc lên vành đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng).

Ô tô bị nổ hai lốp, có nhiều vết xước dọc thân xe. Ảnh: Đình Hiếu

"Phát hiện ô tô đi ngược chiều nguy hiểm nên tôi đã chạy ra hô hoán để tài xế dừng lại nhưng người này vẫn tiếp tục tiến lên. Tài xế chỉ dừng lại khi có một ô tô tải dừng lại chặn đường, sau đó nhiều người chạy đến gọi tài xế xuống xe thì người này định gọi xe ôm để bỏ đi", anh Nguyễn Việt Lâm kể.

Lốp ô tô bị vỡ, tước nát phần vỏ. Ảnh: Đình Hiếu

"Tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, khi được mọi người nhắc nhở thì nói lảm nhảm rất kỳ lạ", anh Lâm mô tả.

Chiều 14/10, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận tin báo của người dân về trường hợp ô tô con mang BKS 29A-988.XX đi ngược chiều tại lối lên vành đai 3 trên cao (phường Nghĩa Đô), đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh sự việc.

CSGT làm việc với tài xế ô tô (mặc áo đỏ). Ảnh: Đình Hiếu

Qua xác minh của CSGT, người điều khiển phương tiện là ông Trần Đức H. (SN 1959, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội). Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông H. có nồng độ cồn ở mức 1,263 mg/L khí thở, gấp hơn 3 lần mức "kịch khung" quy định tại Nghị định 168.

Cũng theo cảnh sát, ông H. điều khiển ô tô khi có nồng độ cồn trong hơi thở rất cao và đã xảy ra va chạm khiến 2 lốp của xe bị nổ.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác minh, làm rõ.