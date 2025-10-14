Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h14 ngày 14/10, người tham gia giao thông bất ngờ phát hiện ô tô con mang biển số 29A-988.XX đi ngược chiều tại lối lên vành đai 3 trên cao (đối diện số nhà 8 Phạm Hùng, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Nguyễn Việt Lâm - người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, anh phát hiện ô tô con do một người đàn ông trung niên (chưa xác định danh tính) điều khiển, đi ngược chiều khoảng 20m (từ đầu dốc lên vành đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng).

Ô tô bị nổ hai lốp, có nhiều vết xước dọc thân xe. Ảnh: Đình Hiếu

"Phát hiện ô tô đi ngược chiều nguy hiểm nên tôi đã chạy ra hô hoán để tài xế dừng lại nhưng người này vẫn tiếp tục tiến lên. Tài xế chỉ dừng lại khi có một ô tô tải dừng lại chặn đường, sau đó nhiều người chạy đến gọi tài xế xuống xe thì người này định gọi xe ôm để bỏ đi", anh Nguyễn Việt Lâm kể.

Lốp ô tô bị vỡ, tước nát phần vỏ. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo anh Nguyễn Việt Lâm, khi tài xế định rời đi thì tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đến hiện trường và kịp thời giữ lại.

"Tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, khi được mọi người nhắc nhở thì nói lảm nhảm rất kỳ lạ", anh Lâm mô tả.

CSGT làm việc với tài xế ô tô (mặc áo đỏ). Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Đồng thời, mời tài xế điều khiển ô tô tới Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường sở tại để xác định nhân thân của tài xế.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.