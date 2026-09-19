TPHCM:

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 19/9 tại khu vực gần cầu Chữ Y, phường Chợ Quán, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang BKS 51L-763.xx lưu thông trên đường Nguyễn Biểu, hướng từ đại lộ Võ Văn Kiệt về đường Trần Hưng Đạo. Khi đến trước một quán nhậu, chiếc xe bất ngờ khựng lại rồi đột ngột tăng ga, tông thẳng vào 5 xe máy đang dừng đỗ gần đó.

Cú va chạm mạnh hất văng nhiều phương tiện, có xe bay xa hơn 10m lên vỉa hè. Sự việc khiến 2 người bị thương.

Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục liên tục lùi xe rồi nhấn ga lao tới nhiều lần. Bức xúc trước hành vi nguy hiểm, nhiều người từ trong quán nhậu đã lao ra chặn đầu xe, mở cửa kéo tài xế xuống đường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: TK

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra sự việc, người điều khiển ô tô có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người trong bàn nhậu. Sau đó, người này lên xe cùng một phụ nữ rồi xảy ra sự việc trên.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô điện bị biến dạng. Khoảng 5 chiếc xe máy bị tông trúng hư hỏng, nằm đè lên nhau.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn và các lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Biểu và trích xuất dữ liệu camera an ninh.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế điều khiển ô tô.