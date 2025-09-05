1. Tên gọi đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay là gì?
Bộ Quốc gia Giáo dục
- Bộ Giáo dục0%
- Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp0%Chính xác
Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, lịch sử giáo dục nước nhà sang một trang mới.
Bộ Quốc gia Giáo dục là một trong những Bộ - thành viên Chính phủ - được thành lập ngay từ những ngày đầu.
Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập ngày 28/8/1945 với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục mới của dân, do dân và vì dân.
2. Ai là bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục?
Đặng Thai Mai
- Vũ Đình Hòe0%
- Ca Văn Thỉnh0%Chính xác
Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục là ông Vũ Đình Hòe.
Giáo sư Vũ Đình Hòe (1912-2011), quê Hải Dương (cũ), sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học. Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong khoảng thời gian từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946. Ông cũng đảm nhiệm Bộ trưởng Tư pháp trong 15 năm sau đó.
Chỉ trong 6 tháng ở cương vị Bộ trưởng, ông đã làm được nhiều việc quan trọng, đáng chú ý nhất là 3 việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh tán thành, quyết định cho thực hiện ngay:
Quyết tâm thanh toán nạn mù chữ trong vòng một năm - một kế hoạch đầy tham vọng nhưng hết sức cần thiết, đúng với thứ tự đối tượng cần chống: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Thực hiện việc dạy học ở tất cả các cấp kể cả đại học bằng tiếng Việt.
Nhanh chóng thực hiện kế hoạch cải cách giáo dục "thay thế hẳn nền giáo dục nhồi sọ, phù phiếm trước đây của thực dân Pháp bằng nền giáo dục của Chính phủ nhân dân cách mạng theo phương châm: Dân chủ, Dân tộc, Khoa học (theo Hồi ký Vũ Đình Hòe).
Năm 1996, giáo sư Vũ Đình Hòe được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
3. Bộ Quốc gia Giáo dục đổi tên thành Bộ Giáo dục năm nào?
1945
- 19460%
- 19470%Chính xác
Ngày 2/3/1946, trong Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, Bộ Quốc gia Giáo dục được đổi tên thành Bộ Giáo dục.
Ông Đặng Thai Mai được cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984), quê Nghệ An.
Sau đó, giáo sư Đặng Thai Mai được phân công nhiều trọng trách như: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (1947-1948), Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam (1948), Giám đốc Sở Giáo dục liên khu IV (1950-1953), Chủ nhiệm Văn khoa Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp (1954-1960), Viện trưởng Viện Văn học (1959-1976), Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam...
Trong suốt cuộc đời, giáo sư Đặng Thai Mai đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp khoa học và cách mạng của đất nước.
4. Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp được chính thức thành lập năm nào?
1960
- 19650%
- 19700%Chính xác
Tháng 10/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phê chuẩn việc thành lập Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tách khỏi Bộ Giáo dục.
5. Ai là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp?
Tạ Quang Bửu
- Nguyễn Văn Huyên0%
- Nguyễn Thị Bình0%Chính xác
Tháng 10/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phê chuẩn việc thành lập Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tách khỏi Bộ Giáo dục và bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
Giáo sư Tạ Quang Bửu (1910-1986), quê Nghệ An.
Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 8/1947 đến tháng 8/1948. Ông giữ chức Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp từ 1965-1976.
Trong điều kiện chiến tranh, giáo sư Tạ Quang Bửu đã đề xuất dạy những điều cơ bản nhất, hiện đại nhất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ đó, ông chỉ đạo cải tiến chương trình giảng dạy và quy tụ những nhà khoa học, nhà sư phạm, chuyên gia giỏi để biên soạn giáo trình mới. Ông cho tổ chức hàng loạt các hội thảo về giảng dạy đại học để nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc đại học.
Năm 1976, GS.TS Nguyễn Đình Tứ, Thứ trưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa IV được cử làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp thay Bộ trưởng Tạ Quang Bửu nghỉ hưu.
6. Tên gọi Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề chính thức có từ năm nào?
1987
- 19880%
- 19890%Chính xác
Năm 1988 thực hiện sáp nhập Tổng cục Dạy nghề vào Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp thành Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Như vậy, tên gọi thời kỳ này là Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
7. Tên gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức xuất hiện năm nào?
1980
- 19900%
- 20000%Chính xác
Năm 1990 Chính phủ quyết định thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến giáo dục đại học và sau đại học.
8. Bà Nguyễn Thị Bình làm Bộ trưởng Bộ nào sau đây?
Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Giáo dục0%
- Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp,0%
- Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.0%Chính xác
Tháng 7/1976, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam được cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Bà Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927, quê Quảng Nam) tham gia cách mạng từ tháng 8/1945. Bà từng hoạt động trong phong trào giành chính quyền ở Sài Gòn, giữ nhiều chức vụ trong Hội Phụ nữ cứu quốc và Mặt trận Liên - Việt.
Sau thời gian bị giam ở khám Chí Hòa (1951-1954), bà tiếp tục công tác trong phong trào hòa bình, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, trong đó có Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Pari (1969-1973), Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời (1969-1976).
Sau thời gian giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, bà đảm nhận nhiều trọng trách khác và giữ cương vị Phó Chủ tịch nước (1992-2002). Ngày 25/8/2025 vừa qua bà được trao danh hiệu Anh hùng Lao động.
9. Năm 1990 Chính phủ quyết định thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo, ai là bộ trưởng đầu tiên?
Trần Hồng Quân
- Nguyễn Minh Hiển0%
- Nguyễn Thiện Nhân0%Chính xác
Năm 1990 Chính phủ quyết định thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.
Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến giáo dục đại học và sau đại học.
GS.TS Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giáo sư Trần Hồng Quân (1937-2023) quê Sóc Trăng (cũ).
Từ năm 1961, ông giảng dạy tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Sau năm 1976, ông làm Trưởng Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM và là Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM.
Từ năm 1982 đến năm 1987, ông là Thứ trưởng Bộ Đại học - Trung học Chuyên nghiệp.
Giai đoạn 1987-1990, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề.
Năm 1990-1997, giáo sư Trần Hồng Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
