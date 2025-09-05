Chính xác

Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục là ông Vũ Đình Hòe.

Giáo sư Vũ Đình Hòe (1912-2011), quê Hải Dương (cũ), sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học. Ông giữ chức Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong khoảng thời gian từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946. Ông cũng đảm nhiệm Bộ trưởng Tư pháp trong 15 năm sau đó.

Chỉ trong 6 tháng ở cương vị Bộ trưởng, ông đã làm được nhiều việc quan trọng, đáng chú ý nhất là 3 việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh tán thành, quyết định cho thực hiện ngay:

Quyết tâm thanh toán nạn mù chữ trong vòng một năm - một kế hoạch đầy tham vọng nhưng hết sức cần thiết, đúng với thứ tự đối tượng cần chống: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Thực hiện việc dạy học ở tất cả các cấp kể cả đại học bằng tiếng Việt.

Nhanh chóng thực hiện kế hoạch cải cách giáo dục "thay thế hẳn nền giáo dục nhồi sọ, phù phiếm trước đây của thực dân Pháp bằng nền giáo dục của Chính phủ nhân dân cách mạng theo phương châm: Dân chủ, Dân tộc, Khoa học (theo Hồi ký Vũ Đình Hòe).

Năm 1996, giáo sư Vũ Đình Hòe được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.