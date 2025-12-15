Theo trang tin quân sự 19fortyfive, B-21 Raider, máy bay ném bom thế hệ thứ 6 là một trong những trường hợp thành công hiếm hoi của Lầu Năm Góc trong lĩnh vực mua sắm vũ khí trong vài năm trở lại đây.

Hơn 4 năm kể từ khi các nghị sĩ Mỹ ca ngợi mẫu oanh tạc cơ mới, đã có 2 chiếc B-21 đầu tiên cất cánh, với khả năng đưa vào biên chế sớm nhất trong năm 2027. So với các chương trình tốn kém khác của Bộ Quốc phòng Mỹ, việc dự án B-21 phát triển đúng tiến độ và không vượt quá ngân sách được coi là "phép màu", bất chấp bối cảnh lạm phát hậu Covid-19 và khoản lỗ 1,2 tỷ USD mà tập đoàn Northrop Grumman đang phải gánh.

"Dự án B-21 là một câu chuyện thành công hiếm hoi trong mua sắm quân sự. Họ đã giữ chương trình đi đúng tiến độ một cách rất thông minh", Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith nhận xét.

Máy bay ném bom B-21 Raider. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo chuyên gia quân sự Rebecca Grant, B-21 đang được coi là mẫu "máy bay ném bom tiết kiệm" khi Không quân Mỹ đã để dành được 1 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2025 nhờ tiến độ sản xuất thuận lợi.

"Việc hoàn thành dưới ngân sách là điều lần đầu tiên xảy ra đối với một máy bay tàng hình và là chiến thắng lớn cho lực lượng máy bay ném bom thuộc bộ 3 răn đe hạt nhân. Điều này tương phản rõ rệt với những khúc mắc trong chế tạo tàu ngầm Columbia và các chương trình đóng tàu hạt nhân khác. Trần giá của mỗi chiếc B-21 vẫn giữ ở mức 550 triệu USD, bất chấp lạm phát và giá nhân công tăng", bà Grant giải thích.

Kế hoạch ban đầu của Lầu Năm Góc là mua 100 chiếc B-21, nhưng nhờ tiến độ phát triển thuận lợi, đã có thông tin cho rằng Northrop Grumman và Không quân Mỹ đang thảo luận về việc tăng số lượng sản xuất.

Trong bài phân tích hồi tháng 6 của Quỹ Di sản Mỹ, các chuyên gia quân sự cho rằng Washington nên đặt mua thêm nhiều máy bay B-21.

"B-21 Raider là tương lai của lực lượng máy bay ném bom chiến lược Mỹ, một nền tảng được thiết kế để đảm bảo ưu thế trong thời đại các mối đe dọa ngày càng phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Các bài học lịch sử đã cho thấy nguy cơ của việc chọn điều 'có vẻ đủ' thay vì điều 'cần thiết'. Mỹ không thể lặp lại sai lầm đó với B-21 Raider. Trong thế kỷ 21, số lượng quan trọng không kém chất lượng", bài phân tích viết.

B-21 Raider là máy bay ném bom do tập đoàn Northrop Grumman phát triển. Oanh tạc cơ này là phiên bản kế nhiệm của B-2 Spirit và được xem là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới. So với mẫu chiến đấu cơ tiền nhiệm, mức giá 550 triệu USD của B-21 có thể coi là vô cùng phải chăng, khi một chiếc B-2 có giá lên tới 2 tỷ USD.