Từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân Mỹ và tăng quy mô lên 355 tàu lớn, trong khi con số hiện tại là khoảng 290 tàu. Hiện ông Trump đã đề xuất ý tưởng lớn hơn là xây dựng "Hạm đội Vàng" giúp Mỹ đối phó với các đối thủ, đặc biệt là sức mạnh hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Chi tiết về tham vọng hiện đại hóa Hải quân Mỹ cùng số lượng tàu đóng mới vẫn chưa được công bố. Song, theo các báo cáo, ông Trump đã kêu gọi phát triển một tàu bọc thép đồ sộ, có khả năng mang theo số lượng lớn tên lửa. Con tàu này được cho sẽ có khả năng sống sót cao hơn so với những chiến hạm hiện thời của Mỹ vốn bị thiếu lớp giáp bảo vệ.

Ngoài ra, Washington còn có kế hoạch đóng thêm các tàu nhỏ hơn như tàu hộ tống, với số lượng nhiều hơn và chi phí thấp hơn so với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke cải tiến đang được chế tạo cho Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự Ilya Kramnik, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ quốc tế Nga và cũng là nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế, Hải quân Mỹ đang trong tình trạng chưa thể đối phó với những thách thức hiện thời, chưa kể cạnh tranh với Hải quân Trung Quốc. Các chính trị gia và chuyên gia hải quân Mỹ cũng đã thảo luận về vấn đề này suốt nhiều năm qua.

Tham vọng “Hạm đội Vàng” đang chịu tác động đáng kể từ năng lực đóng tàu của Mỹ. Các vấn đề như công nghệ lạc hậu, thiếu hụt lao động và những thách thức đến từ các dự án đã được triển khai đặt ra nghi ngờ về khả năng đáp ứng tham vọng của ông Trump cùng việc hỗ trợ cho các đồng minh như đóng tàu ngầm cho Australia. Điều này có nghĩa, việc bắt kịp Trung Quốc và Hải quân Trung Quốc trở thành thách thức đối với Mỹ.

Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở sự suy thoái chung của ngành đóng tàu Mỹ, vốn từng đứng đầu thế giới nhưng sau đó đã mất thị phần vào tay các đối thủ châu Âu và tiếp đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và hiện là Trung Quốc.

Mỹ đang chiếm chưa đến 0,13% thị phần đóng tàu thương mại toàn cầu, trong khi Trung Quốc thâu tóm tới 60%. Do đó, ngành đóng tàu quân sự của Mỹ đang rơi vào tình trạng bấp bênh. Ngày nay, khối lượng đóng tàu thương mại của Mỹ thậm chí còn thấp hơn cả Nga, đánh dấu một cuộc khủng hoảng hệ thống nghiêm trọng.

Bà Kramnik đặt câu hỏi, trong hoàn cảnh này, liệu Mỹ có thể phát triển một tàu tuần dương tên lửa mới hay không. Bởi hiện tại, họ vẫn đang chật vật với việc đóng khinh hạm mới.