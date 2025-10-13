Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn Công nghệ CMC, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển đổi số.

Theo đó, sự hợp tác lần này không chỉ tận dụng tối đa lợi thế của OCB - Ngân hàng xanh tiên phong với định hướng số hóa mạnh mẽ và CMC - Tập đoàn công nghệ hàng đầu với hệ sinh thái mở C-OpenAI và năng lực AI, hạ tầng số vượt trội, mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng, góp phần mang lại hệ sinh thái giải pháp toàn diện, thông minh và cá nhân hóa cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB nhấn mạnh: “OCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam trong hoạt động chuyển đổi số và cung cấp hệ sinh thái tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với sự đồng hành của CMC, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình này, mở rộng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, mang đến các giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp và đối tác, hướng đến một mô hình ngân hàng an toàn, chuẩn mực và phát triển bền vững.”

Theo thỏa thuận, OCB và CMC sẽ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Viễn thông và công nghệ thông tin; Giải pháp hạ tầng số và ứng dụng công nghệ tiên tiến; Sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng số. Trong đó, trọng tâm của hợp tác là xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại trên nền tảng công nghệ AI và dữ liệu lớn, giúp tối ưu vận hành, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, kết nối hệ thống thông minh và mở rộng mạng lưới dịch vụ. Qua đó, khách hàng hai bên sẽ được trải nghiệm các giải pháp an toàn, linh hoạt và vượt trội. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa OCB và CMC không chỉ đánh dấu sự gắn kết giữa tài chính và công nghệ, mà còn khẳng định cam kết tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ thông minh, bền vững và khác biệt.

Ông Ngô Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Telecom, Chủ tịch CMC TS chia sẻ tại sự kiện: “OCB và CMC có nhiều điểm chung trong triết lý phát triển - không chạy theo tốc độ hay quy mô, mà chú trọng sự chuẩn mực, bền vững và chất lượng lâu dài cho khách hàng. Sau nhiều năm đồng hành, chúng tôi cảm nhận rõ sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng điệu giữa hai bên. Đó chính là nền tảng để OCB và CMC có thể hợp tác sâu rộng hơn, cùng học hỏi, cùng phát triển và cùng kiến tạo giá trị trong hành trình dài hạn phía trước.”

Việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa OCB và CMC được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng để hai bên cùng tạo ra những đột phá mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng giá trị cho đối tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng - khẳng định vị thế dẫn dắt trong ngân hàng xanh và công nghệ số tại Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

