Ngày 10/10 vừa qua, OKXE ra mắt Brand Shop Yadea đầu tiên - Yadea OKXE Tây Hồ toạ lạc tại 679 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Đây là bước phát triển quan trọng nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm xe điện và hoàn thiện mô hình trải nghiệm tích hợp Online Merge Offline (OMO) - từ nền tảng trực tuyến đến điểm chạm thực tế. Đồng thời, sự kiện này cũng là lời khẳng định cho định vị thương hiệu mà OKXE theo đuổi: “Tất cả các loại xe bạn tìm đều có tại OKXE”.

Sau VinFast, Yadea là thương hiệu xe điện tiếp theo OKXE hợp tác phân phối chính hãng. Việc mở bán chính thức các mẫu xe Yadea tại Hà Nội không chỉ mở rộng lựa chọn cho người dùng mà còn khẳng định định hướng chiến lược của OKXE: trở thành nền tảng đa thương hiệu, đáp ứng toàn diện nhu cầu di chuyển từ truyền thống đến hiện đại, từ xăng đến điện, từ online đến offline.

“Chúng tôi không chỉ xem đây là bước mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam. Mục tiêu của OKXE không dừng lại ở việc phục vụ khách hàng cá nhân, mà còn hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi sang sử dụng xe điện một cách thuận tiện và bền vững”, đại diện OKXE chia sẻ.

Yadea OKXE Tây Hồ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/10/2025.

Yadea OKXE Tây Hồ không chỉ là showroom mua bán thông thường, đây là “Trạm OKXE” là điểm chạm. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện hiện đại, được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên và sử dụng đầy đủ chính sách hậu mãi. Trạm OKXE tích hợp giữa trưng bày - trải nghiệm - dịch vụ và kết nối cộng đồng người dùng xe điện.

Việc đưa Yadea lên nền tảng OKXE cũng là một phần trong quá trình mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh mà thương hiệu này đang xây dựng. Trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng phát triển, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng xe, mà còn kỳ vọng một hành trình sử dụng trọn vẹn: dễ tiếp cận, dịch vụ tin cậy và có điểm dừng chân để kết nối.

Trạm OKXE Tây Hồ chính là mô hình hiện thực hóa điều đó. Đây là trạm đầu tiên trong hệ thống OKXE được thiết kế chuyên biệt cho xe điện - nơi không chỉ bán xe, mà còn là điểm dừng chân đúng nghĩa. Trong thời gian tới, OKXE sẽ triển khai lắp đặt trụ sạc miễn phí tại trạm, giúp người dùng có thể “nạp điện - nạp trải nghiệm” trong lúc chờ sạc.

Đồng thời, OKXE cũng dự định thành lập Câu lạc bộ người dùng xe điện Yadea tại Hà Nội, với điểm khởi đầu chính là Trạm OKXE Tây Hồ. Đây là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng cộng đồng người dùng xe điện tích cực và gắn kết.

Tất cả những nỗ lực này nằm trong chiến lược dài hạn của OKXE nhằm xây dựng một hệ sinh thái phương tiện xanh bền vững, kết hợp giữa công nghệ, dịch vụ và kết nối cộng đồng. Với triết lý “Supporting Your Driving Life”, OKXE không chỉ là nơi bán xe, mà là người bạn đồng hành cùng người dùng trên suốt hành trình di chuyển - từ khi tìm kiếm thông tin cho đến khi sử dụng và chăm sóc phương tiện hàng ngày.

Sự kiện khai trương Brand Shop Yadea tại Hà Nội là cột mốc tiếp theo trong hành trình 7 năm phát triển của OKXE. Từ một nền tảng thương mại điện tử xe máy tiên phong, đến nay, OKXE đang dần trở thành điểm đến toàn diện cho mọi nhu cầu về phương tiện di chuyển của người Việt - nơi mà mọi chiếc xe bạn tìm đều có thể bắt đầu từ một cú click tại: https://www.okxe.vn/stores/1716180

