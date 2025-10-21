Sự tăng trưởng của thị trường xe điện mới trong những năm qua đã giúp phân khúc xe điện đã qua sử dụng ngày càng trở nên sôi động. Theo báo cáo từ Recurrent Auto (Mỹ), lượng xe điện cũ bán ra đã tăng hơn 32% chỉ trong năm 2023. Xu hướng người dùng nâng cấp lên các mẫu xe đời mới hơn, kết hợp với giá xe mới còn ở mức cao, đã biến xe điện cũ thành một lựa chọn hấp dẫn.

Mua xe điện cũ đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn khi giá xe điện mới còn cao. Ảnh minh họa do AI tạo

Tuy nhiên, "món hời" này có thể đi kèm với những "trái đắng" nếu người mua không am hiểu cấu tạo và cách đánh giá tình trạng xe. Vì vậy, trước khi mua xe điện đã qua sử dụng, người dùng cần kiểm tra kỹ 5 yếu tố quan trọng sau để tránh “tiền mất tật mang”.

Kiểm tra tình trạng pin và mức độ suy hao

Pin là bộ phận đắt đỏ khi chiếm từ 30–40% giá trị của một chiếc xe điện. Theo thời gian, pin xe điện sẽ suy giảm dung lượng (chai pin), ngay cả khi không sử dụng. Quá trình sạc – xả thường xuyên, đặc biệt là lạm dụng sạc nhanh hoặc thường xuyên để pin cạn kiệt, sẽ đẩy nhanh quá trình này.

Pin là bộ phận đắt đỏ khi chiếm từ 30–40% giá trị của một chiếc xe điện. Ảnh: Octa Energy

Nếu pin xuống cấp, hiệu suất giảm mạnh, quãng đường di chuyển thực tế thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo. Đây là rủi ro lớn nhất khi mua xe điện cũ.

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, hầu hết các hãng xe đều bảo hành pin trong khoảng 8 năm hoặc 160.000 km. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn trên 10.000 xe điện của Geotab (Canada) chỉ ra rằng, pin xe điện trung bình mất 1,8% dung lượng mỗi năm. Con số này có thể cao hơn đáng kể nếu xe hoạt động trong điều kiện khí hậu nóng bức hoặc có thói quen sạc không tốt.

Khi mua xe điện cũ, người dùng cần ưu tiên xe còn dung lượng pin trên 80% so với ban đầu, hỏi rõ lịch sử thay thế pin và thời hạn bảo hành còn lại. Nếu pin hết bảo hành, người mua cần cân nhắc vì chi phí thay pin rất cao. Tuyệt đối tránh những chiếc xe không có lịch sử rõ ràng hoặc người bán từ chối cung cấp thông tin về pin.

Đánh giá phạm vi hoạt động thực tế sau mỗi lần sạc

Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy là mối quan tâm hàng đầu và là yếu tố sống còn khi chọn mua xe điện cũ. Trong khi các mẫu xe mới có thể chạy với phạm vi hoạt động từ 400-600km nhưng xe điện cũ chắc chắn sẽ sụt giảm phạm vi hoạt động.

Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy là mối quan tâm hàng đầu và là yếu tố sống còn khi chọn mua xe điện cũ. Ảnh: Hearst Apps

Thế nên, hãy luôn so sánh phạm vi hoạt động dự kiến hiện tại của xe với thông số ban đầu từ nhà sản xuất. Mức giảm 2-5% là bình thường, nhưng nếu bị giảm quá nhiều (trên 10%) có thể là dấu hiệu pin yếu đi đáng kể.

Hãy cân nhắc nhu cầu di chuyển hàng ngày của bạn và hạ tầng trạm sạc tại khu vực sinh sống. Việc lựa chọn một mẫu xe có phạm vi hoạt động còn lại dưới 200 km có thể gây ra nhiều bất tiện.

Hoạt động của các tính năng đặc thù của xe điện

Khác với xe xăng, xe điện phụ thuộc nhiều vào hệ thống điều khiển điện tử và phần mềm. Vì vậy khi lái thử xe, đừng chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc mà hãy kiểm tra toàn diện các tính năng cốt lõi như các chế độ lái, phanh tái tạo năng lượng, hỗ trợ lái xe tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, các cổng USB, hệ thống giải trí và cập nhật phần mềm.

Khác với xe xăng, xe điện phụ thuộc nhiều vào hệ thống điều khiển điện tử và phần mềm. Ảnh: Slashgear

Ngoài ra, có nhiều mẫu xe điện như BYD, KIA, Ford, Nissan được trang bị hệ thống sạc hai chiều (V2L) cho phép dùng pin xe điện để sạc điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị điện gia dụng, người dùng cũng cần kiểm tra xem tính năng này có hoạt động tốt hay không.

Kiểm tra phụ kiện sạc và thiết bị đi kèm

Khi mua xe điện đã qua sử dụng, hãy yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ phụ kiện sạc chính hãng đi kèm để tránh phát sinh chi phí tốn kém khi mua lại sau này.

Phụ kiện sạc đầy đủ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ảnh: Motorbiscuit

Hầu hết các xe điện đều đi kèm bộ sạc pin dùng được với ổ điện gia dụng thông thường và cho phép sạc xe ở Cấp độ 1 (công suất từ ​​1,3-2,4 kW). Tuy nhiên, một số mẫu xe cũng đi kèm cáp sạc Cấp độ 2, yêu cầu phải có bộ sạc tường chuyên dụng.

Hãy kiểm tra kỹ dây cáp có dấu hiệu mòn, nứt, gãy hay không. Một sợi cáp bị hỏng không chỉ làm giảm tốc độ sạc mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Nắp che cổng sạc trên xe cũng phải đảm bảo còn kín để chống nước và gỉ sét.

Xem lịch sử bảo dưỡng

Một quan niệm sai lầm phổ biến là xe điện không cần bảo dưỡng. Dù có ít bộ phận chuyển động hơn xe xăng, xe điện vẫn yêu cầu kiểm tra định kỳ hệ thống làm mát pin, hệ thống phanh, các cảm biến và cập nhật phần mềm.nh gặp trục trặc.

Một quan niệm sai lầm phổ biến của nhiều người là xe điện không cần bảo dưỡng. Ảnh: Drive Green

Theo trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal, chi phí cho các sửa chữa lớn trên xe điện trung bình cao hơn 27% so với xe xăng do linh kiện đặc thù và yêu cầu kỹ thuật viên tay nghề cao.

Do đó, một cuốn sổ bảo dưỡng đầy đủ từ đại lý hoặc chủ cũ là bằng chứng xác thực nhất cho thấy chiếc xe đã được chăm sóc đúng cách. Lịch sử rõ ràng không chỉ mang lại sự an tâm mà còn giúp giữ giá khi bạn có nhu cầu bán lại xe sau này.

