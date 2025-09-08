Bắt đầu từ một nghịch lý

Giữa tháng 5, Trần Đức Hiếu (29 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đăng tải video "Cơm nắm muối vừng" lên mạng xã hội.

Hiếu mở đầu video bằng câu “Có những bữa ăn không ai muốn nhớ nhưng lịch sử không cho tôi quên”. Tiếp đó là những hình ảnh quay lại quá trình Hiếu tái hiện món ăn và nếm thử.

Hình ảnh tua nhanh kèm theo lời bình về bối cảnh món ăn ra đời, câu chuyện chiến đấu… nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người để lại bình luận, xúc động trước hy sinh của quân dân ta thời chiến.

Với cấu trúc ấy, đến nay, Hiếu đã cho ra đời 18 video tái hiện các món ăn gắn liền từ giai đoạn chiến tranh đến thời bao cấp của nước ta.

Những video này được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Món chè khoán và cơm nắm muối vừng được Hiếu tái hiện

Hiếu chia sẻ: “Ý tưởng sáng tạo chuỗi video bắt đầu từ một nghịch lý. Đó là chúng ta thường nhớ những bữa tiệc linh đình nhưng dễ dàng quên thời đói khổ.

Lớp trẻ như tôi chỉ biết đến những món ăn thời gian khó qua lời kể. Vì vậy, tôi muốn tái hiện để mọi người tiếp xúc trực quan hơn.

Ngoài nhìn, mọi người còn được nghe chuyện lịch sử về món ăn. Từ đó, chúng ta hình dung được những hy sinh, gian khổ của lớp người đi trước”.

Để có cơ sở tái hiện chính xác, Hiếu đọc rất nhiều tư liệu, hồi ký và sách lịch sử. Hiếu còn tìm đến các cựu chiến binh để nghe họ kể lại.

Vì các video đều liên quan đến yếu tố lịch sử nên Hiếu rất áp lực và thận trọng. Nếu sai một ly thì tất cả cố gắng và ý nghĩa trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Rơi nước mắt khi nếm thử

Trước khi tái hiện món ăn, Hiếu dành phần lớn thời gian để tìm hiểu thông tin và cách chế biến. Nguyên liệu để tạo ra các món ăn thời kháng chiến, nạn đói năm 1945 cũng không dễ tìm.

Nhiều món ăn mang tính biểu tượng, gắn liền với lịch sử nhưng chưa thể tái hiện do còn chờ tìm nguyên liệu.

Vì nguyên liệu không giống ngày trước nên mùi vị món ăn do Hiếu tái hiện chỉ giống khoảng 70%. Mỗi món ăn đều do Hiếu tự chế biến, giữ đúng tinh thần ít gia vị, nấu đơn giản.

Dù chưa thực sự giống vị nguyên bản nhưng nhiều món ăn khiến Hiếu xúc động khi nếm thử. Hiếu cho biết: “Tôi nhớ nhất là món chè khoán. Món này dễ nấu nhưng khó ăn. Với tôi, nó là minh chứng cho thời đói khổ đến mức cái gì cũng thành đồ ăn.

Khi tái hiện, ăn thử chè khoán, tôi không nuốt nổi. Vị đắng, khô, ngai ngái của cám lợn khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Lúc đó, nước mắt của tôi tự nhiên ứa ra”.

Hiếu không thể nuốt trôi món chè khoán

Hiếu biết đến món chè khoán qua truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.

Chè khoán nguyên bản làm từ phần vỏ cám gạo xay thô nấu với nước, ủ trong nồi gang, không nêm nếm gia vị. Đúng như nhà văn Kim Lân miêu tả, hương vị đắng, nghẹn bứ ở cổ và không dễ ăn.

Hiếu bám sát vào dấu mốc nạn đói, chiến khu, các trận đánh, thời bao cấp để lần lượt tái hiện các món: Cháo bẹ rau măng, bo bo, thịt hộp Việt Minh, cơm độn mỡ lợn…

Với mỗi món ăn, Hiếu nếm thử và diễn tả cảm nhận thật trong tâm thế trân trọng, biết ơn. Trong nhiều video, Hiếu nhăn mặt, nhắm mắt cố nuốt thức ăn. Nhưng có video, Hiếu ăn với ánh mắt sáng, nụ cười tự hào.

Hiếu khá bất ngờ trước phản ứng và đón nhận của người xem. Một số video đạt hàng triệu lượt xem, tiếp thêm động lực cho ông bố trẻ.

Những món ăn gắn liền các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước

“Điều đó cho thấy giới trẻ rất yêu lịch sử, yêu quê hương. Thông điệp về lòng biết ơn, tưởng nhớ và tri ân thế hệ anh dũng mà tôi gửi gắm đã chạm đến trái tim các bạn”, Hiếu tự hào.

Thời gian tới, Hiếu tiếp tục tái hiện và đăng tải các video về món ăn lịch sử, văn hóa. Bởi càng dấn thân, Hiếu càng thêm yêu lịch sử, văn hóa nước nhà.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp