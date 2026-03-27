Chiều 27/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.
Ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 - được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu tuyệt đối 55/55 đại biểu có mặt tán thành.
Các ông, bà: Vũ Văn Diện, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Ánh và Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14 - tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 với số phiếu bầu tuyệt đối.
Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh là ông Nguyễn Đức Thành và ông Nghiêm Xuân Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.