Chiều 27/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 - được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu tuyệt đối 55/55 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. Ảnh: Đ.P

Các ông, bà: Vũ Văn Diện, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Ánh và Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14 - tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.P

Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh là ông Nguyễn Đức Thành và ông Nghiêm Xuân Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.