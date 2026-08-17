"Tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều và nếu học thêm, lợi ích thu được sẽ giảm đi đáng kể", Sam Altman nói với nhà đầu tư Cory Levy trong một lần xuất hiện bất ngờ tại Internapalooza, hội nghị kết nối dành cho các thực tập sinh công nghệ do Levy tổ chức.

Theo Altman, trải nghiệm đại học kéo dài bốn năm có thể không còn cần thiết trong thế giới hiện nay.

"Tôi từng nghĩ rằng, với cách thế giới đã thay đổi, có lẽ đại học không nên kéo dài như hiện nay. Dù vậy, đại học vẫn rất tuyệt vì bạn có cơ hội gặp gỡ mọi người, sống tự lập và làm các dự án", ông nói.

CEO OpenAI Sam Altman cho rằng có thể không cần phải học 4 năm đại học trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Bloomberg

Năm 2005, sau hai năm học tại Stanford, Altman bỏ học để đồng sáng lập Loopt, ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ vị trí với bạn bè.

Loopt sau đó trở thành một trong những startup đầu tiên tham gia Y Combinator, mở đường cho Altman về sau điều hành chính vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng này.

Altman cho rằng nếu tiếp tục học thêm hai năm, "mọi thứ có lẽ đã không tốt đẹp như vậy".

"Vì thế, tôi rất hài lòng với cách mọi chuyện diễn ra. Nhưng bạn không thể thực hiện lại thí nghiệm đó lần thứ hai", ông nói. "Hiện tôi biết rất nhiều người không học đại học nhưng vẫn đạt được thành công lớn."

Quan điểm của Altman tương đồng với một số nhân vật khác trong ngành công nghệ, nổi bật là cố vấn của ông, Peter Thiel.

Thiel ủng hộ một chương trình học bổng trao 250.000 USD cho những người trẻ lựa chọn bỏ đại học hoàn toàn hoặc tạm dừng việc học.

Lời khuyên nghề nghiệp của Altman

Người đứng đầu OpenAI cũng đưa ra một số lời khuyên cho các bạn trẻ tham dự sự kiện, trong đó có lý do ông cho rằng việc quá cố gắng để được người khác coi trọng thường là điều không cần thiết.

"Tôi nghĩ mọi người dành quá nhiều công sức để cố gắng được người khác coi trọng. Bạn có thể tiến rất xa trong cuộc sống và sự nghiệp chỉ bằng cách bắt tay vào làm", Altman nói. "Điều này hiện đúng hơn bao giờ hết. Bạn có thể tự mình xây dựng gần như cả một startup, chỉ cần ngồi trong một căn phòng với rất nhiều token AI và không cần nhiều thứ khác".

Tuy nhiên, Altman cho rằng trong một số trường hợp, việc bổ sung một người vào đội ngũ có thể cần thiết.

"Nếu bạn muốn bán sản phẩm cho một doanh nghiệp lớn, bảo thủ và lâu đời, điều đó có thể cần thiết", ông nói. "Sau một thời gian cố gắng nhưng thất bại trong việc khiến họ coi trọng mình theo cách đó, tôi nghĩ: 'Thôi, tôi sẽ thuê một người 50 tuổi'".

(Theo Insider)