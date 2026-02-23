Mối quan hệ vốn nhiều bất đồng giữa CEO SpaceX Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman vừa có thêm chủ đề tranh cãi mới: các trung tâm dữ liệu (data center) ngoài không gian.

Trong khi Musk coi đây là ưu tiên hàng đầu, Altman lại cho rằng đó là một ý tưởng viển vông, ít nhất là vào lúc này.

"Thành thật mà nói, với bối cảnh hiện tại, ý tưởng đặt các trung tâm dữ liệu ngoài vũ trụ là nực cười", Altman chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với truyền thông địa phương tại New Delhi (Ấn Độ) tuần trước, khiến khán giả bên dưới bật cười.

Elon Musk nằm trong số những doanh nhân muốn đưa trung tâm dữ liệu lên không gian. Ảnh: CNN

Altman nhận định các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo có thể "có ý nghĩa vào một ngày nào đó", nhưng những yếu tố như chi phí phóng và độ khó khi sửa chữa chip máy tính ngoài không gian vẫn là những trở ngại quá lớn.

"Chúng ta chưa đạt đến giai đoạn đó. Thời điểm đó rồi sẽ đến. Vũ trụ rất tuyệt vời cho nhiều thứ, nhưng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo không phải là điều quan trọng ở quy mô lớn trong thập kỷ này", CEO OpenAI nói thêm.

Trong khi nhiều ông lớn công nghệ và AI đang chi hàng tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu trên mặt đất, Musk vẫn hướng tầm nhìn lên các vì sao.

Các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo là tham vọng mới nhất của tỷ phú này, từng được ông đề cập trong cuộc họp toàn thể của công ty xAI vào tháng 12/2025.

Vào tháng 2, SpaceX tuyên bố mục tiêu phóng một "chùm triệu vệ tinh hoạt động như các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo". Công ty hiện đã bắt đầu tuyển dụng kỹ sư để hiện thực hóa kế hoạch trên.

Trong cuộc họp với nhân viên xAI tháng này, Musk khẳng định việc SpaceX thâu tóm xAI sẽ giúp họ triển khai các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo nhanh hơn.

Bất chấp sự hoài nghi của Altman, các nhà lãnh đạo công nghệ khác cũng đang chạy đua để đưa thiết bị xử lý dữ liệu vào không gian. Dự án Suncatcher (Project Suncatcher) của Google, được công bố vào tháng 11/2025, có chung tầm nhìn này.

Trả lời Fox News Sunday, CEO Google Sundar Pichai cho biết công ty có thể bắt đầu đặt các trung tâm dữ liệu - hoạt động bằng năng lượng mặt trời - trên vũ trụ sớm nhất vào năm 2027.

Các công ty công nghệ và AI phụ thuộc rất lớn vào các trung tâm dữ liệu để vận hành sản phẩm, chẳng hạn các mô hình ngôn ngữ lớn và chatbot.

Một cuộc điều tra của Business Insider công bố năm ngoái cho thấy, hơn 1.200 trung tâm dữ liệu đã được cấp phép xây dựng trên khắp nước Mỹ tính đến cuối năm 2024, cao gần gấp bốn lần so với năm 2010.

(Theo Insider)