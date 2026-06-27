Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (49 tuổi, trú phường Bà Rịa, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: Công an TPHCM

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Vinh là chủ quán cà phê "999" trên đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa. Từ tháng 12/2025-5/2026, Vinh nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, tự xưng là cán bộ công an, VKSND và TAND nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bằng thủ đoạn này, Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những người từng bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo nhanh chóng liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự tại số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa hoặc liên hệ Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.