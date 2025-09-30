Chiều ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công và chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Trịnh Xuân Trường cũng được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977; quê quán ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ). Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị và Công trình.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trường từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Lào Cai như: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất thành tỉnh Lào Cai mới, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai từ ngày 1/7 cho đến nay.

Trước đó, vào ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 2.