Sau hơn một tuần triển khai cao điểm, lực lượng chức năng Phú Quốc (An Giang) đã xử lý hơn 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Đinh Văn Nơi quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng động viên cán bộ đã làm việc tăng ca.

Tối 20/10, đại diện đặc khu Phú Quốc cho biết, trong đợt cao điểm giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận trả kết quả.

Tại đây, ông Nơi ghi nhận tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ khi nhiều người tranh thủ làm ngoài giờ hành chính, tăng ca ban đêm và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để giải quyết hồ sơ cho người dân.

Đặc biệt, trong ngày 20/10, nhiều nữ cán bộ vẫn tập trung xử lý công việc, chưa kịp về đón ngày lễ dành cho mình.

Ông Đinh Văn Nơi – Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc thăm hỏi động viên cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Hoàng Dung

Để động viên tinh thần làm việc miệt mài của cán bộ, ông Đinh Văn Nơi đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận trả kết quả, nhằm chăm lo đời sống, hỗ trợ chi phí ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe cho lực lượng làm việc tăng ca vào ban đêm và các ngày nghỉ cuối tuần.

Hơn 1.175 hồ sơ đất đai được giải quyết sau hơn một tuần

Chia sẻ với đội ngũ cán bộ, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh tinh thần làm việc phải hướng đến hiệu quả thực chất, lấy việc giải quyết hồ sơ cho người dân làm mục tiêu.

Theo thông tin tại buổi làm việc, trong hơn một tuần qua, đội ngũ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận trả kết quả đã tập trung xử lý hơn 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm hồ sơ tồn đọng, quá hạn và trong hạn.

Ông Nơi cho biết, lãnh đạo đặc khu ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức trong việc giảm lượng hồ sơ tồn đọng, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.

Bên cạnh việc động viên, hỗ trợ điều kiện làm việc, ông Đinh Văn Nơi cho biết Đảng ủy và lãnh đạo đặc khu sẽ xem xét, cân nhắc bố trí vị trí công tác phù hợp đối với những cán bộ có tinh thần phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nơi, việc giải quyết thủ tục hành chính cần có sự phối hợp, nỗ lực đồng bộ từ lãnh đạo đặc khu, UBND đến các phòng, ban chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn người dân tận tình, giải quyết hồ sơ đúng quy định và hạn chế tình trạng hồ sơ quá hạn.

Đợt cao điểm giải quyết thủ tục hành chính tại Phú Quốc được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.