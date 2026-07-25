Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chiều nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất điều động, phân công ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Bình được giới thiệu để bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là lần quay về vị trí công tác trước đây của ông Đỗ Thanh Bình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: M.T

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trên cương vị mới, ông Đỗ Thanh Bình bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm cao nhất; cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Cần Thơ cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, rà soát kịch bản và nguồn lực để quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện các giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Cần Thơ cần chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương; sơ kết 1 năm vận hành hệ thống chính trị địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân giao nguồn lực, con người, tài chính, quy trình dữ liệu; hoàn thiện tổ chức bộ máy và quản lý biên chế; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, thành phố cần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027 theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Sự trở lại nơi gắn bó với nhiều trăn trở và khát vọng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thanh Bình cho biết, việc được phân công trở lại công tác tại TP Cần Thơ vừa là niềm vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông khẳng định nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, xem đây là sự tin tưởng, gửi gắm, giao trách nhiệm của Bộ Chính trị đối với cá nhân ông và tập thể lãnh đạo thành phố.

Ông Đỗ Thanh Bình: Không thể để khó khăn làm lỡ mất cơ hội, bởi cơ hội phát triển không chờ đợi. Ảnh: H.T

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, sau hơn 1 năm công tác tại Trung ương, nay trở lại Cần Thơ với rất nhiều cảm xúc.

"Đây là cảm xúc của người được trở lại nơi mình từng gắn bó, từng cùng tập thể lãnh đạo thành phố - trong đó có nhiều đồng chí đang ngồi ở đây để bàn bạc, thảo luận về những vấn đề của Cần Thơ" - ông Bình chia sẻ.

Theo ông, đây là cảm xúc vừa quen thuộc vừa gần gũi nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ, trăn trở về sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Điều làm ông Bình phấn khởi khi trở lại là Cần Thơ đã có nhiều thay đổi tích cực, diện mạo đô thị có bước khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư khá đồng bộ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận Cần Thơ vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như kỳ vọng của Trung ương và người dân.

"Một địa phương có thể còn thiếu nguồn lực trong một giai đoạn để phát triển nhưng không được phép thiếu khát vọng phát triển. Có thể còn nhiều khó khăn, nhưng không thể để khó khăn làm lỡ mất cơ hội, bởi cơ hội phát triển không chờ đợi" - ông Bình nói.

Theo ông, một chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm thì cơ hội có thể trôi qua. Một cơ chế, chính sách tốt nhưng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm và làm không đến cùng thì cơ chế ấy sẽ không thể đi vào cuộc sống, không chuyển hóa thành sản phẩm, giá trị cụ thể để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Tương tự, một bộ máy đầy đủ nhưng thiếu sự phối hợp, thiếu tinh thần phục vụ, thì người dân và doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi.

Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, Cần Thơ có đầy đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển của vùng, là đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến. Trên cương vị mới, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; chuyển hóa tiềm năng thành kết quả, biến quyết tâm thành hành động và lợi thế thành năng lực cạnh tranh.

“Trọng trách, công việc làm hôm nay cũng đóng góp cho các nhiệm kỳ sau. Hôm nay không làm thì nhiệm kỳ sau không có kết quả, không thể phát huy được thực tế” - ông Bình nhấn mạnh.

Ông khẳng định sẽ làm việc công tâm, khách quan, cầu thị, lắng nghe nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho thực tiễn, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng và bắt tay ngay vào công việc.