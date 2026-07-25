Chiều 25/7, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Thanh Bình.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ thay ông Lê Quang Tùng, người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 -2030

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị, cử nhân Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành từ cơ sở, ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Kiên Giang (cũ), như Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Đến tháng 9/2025, ông Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tháng 10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.