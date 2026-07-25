Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 249 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Quang Tùng (thứ 2 từ trái qua) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: CTV

Theo quyết định, ông Lê Quang Tùng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các chức danh liên quan; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Lê Quang Tùng thay ông Nguyễn Tiến Hải, người vừa được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Quang Tùng (SN 1971, quê Hà Tĩnh) có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Kỹ thuật giao thông, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Bí thư Thành ủy Cần Thơ trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.