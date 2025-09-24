Sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chiều nay bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Đại hội có sự tham dự của 415 đại biểu chính thức đại diện cho 135.787 đảng viên toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Cùng tham dự đại hội có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; các ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên.

Theo Nghị quyết được thông qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng - an ninh, đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những mục tiêu nổi bật như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 170.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%/năm, thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ che phủ rừng 62,2%; hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; 100% xã, phường có thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp; lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ từ 30% trở lên.

Đại hội thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố quốc phòng - an ninh gắn với mở rộng hoạt động đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Hầu A Lềnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm 35 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tuyên Quang sẽ từng bước khẳng định vị thế là tỉnh phát triển khá trong khu vực

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh yêu cầu ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội, nhanh chóng cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động rõ ràng, thiết thực để đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh. Ảnh: TTXVN

Ông bày tỏ tin tưởng Tuyên Quang sẽ từng bước khẳng định vị thế là một tỉnh phát triển khá trong khu vực, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, thủ đô Khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.