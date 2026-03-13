Steven Barnett cùng chiếc xe máy. Ảnh: CNN

Steven Barnett đến từ Los Angeles (Mỹ), có niềm đam mê đặc biệt với xe máy từ khi còn rất trẻ. Trong hơn 50 năm qua, ông đã rong ruổi xe máy qua gần 80 quốc gia trên thế giới.

Ở tuổi 77, ông Steven Barnett vẫn quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu lớn nhất đời mình. Ông chạy xe máy vòng quanh thế giới với mục tiêu lập kỷ lục người đàn ông lớn tuổi nhất hoàn thành hành trình này.

Ông Barnett bay tới Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 7/3 để bắt đầu hành trình xuyên qua 27 quốc gia, với tổng quãng đường dự kiến khoảng 80.000km.

Chuyến đi dự kiến kéo dài ít nhất 1 năm, đi qua nhiều châu lục với các điểm dừng như Pháp, Úc, Peru cùng nhiều quốc gia khác.

Ông cho biết điều khiến mình háo hức nhất là cảm giác tự do khi lên đường mà không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì.

Quyết định thực hiện chuyến đi đến khá bất ngờ, đặc biệt sau khi ông trải qua cơn đau tim vào năm ngoái và phải đặt stent. Sự cố sức khỏe này khiến ông nhận ra rằng không nên tiếp tục trì hoãn những điều mình muốn làm.

"Bạn không bao giờ biết mình còn bao nhiêu thời gian. Có thể bạn sẽ không bao giờ chuẩn bị hoàn hảo như mong muốn, nhưng đó không phải là lý do để trì hoãn", ông chia sẻ.

Ý tưởng lập kỷ lục thế giới

Nguồn cảm hứng cho hành trình bắt đầu khi ông Barnett đọc một bài báo về Bridget McCutchen – người phụ nữ trẻ nhất đi vòng quanh thế giới một mình bằng xe máy.

Sau đó, ông đã liên hệ và gặp McCutchen tại Panama vào cuối năm 2022. Câu chuyện của cô khiến ông nảy ra ý tưởng: nếu cô có thể lập kỷ lục với tư cách người trẻ nhất, tại sao ông không thể thử lập kỷ lục người lớn tuổi nhất?

Để chuẩn bị cho hành trình, vào tháng 10/2025, ông đã mua một chiếc Suzuki DR650 mới và dành nhiều tháng để nâng cấp xe. Ông lắp bình xăng lớn hơn và hệ thống giảm xóc chắc chắn hơn nhằm phù hợp với quãng đường dài.

Ông cũng hoàn tất các kiểm tra y tế trước chuyến đi để chắc chắn sức khỏe của mình hoàn toàn đủ điều kiện.

Hành trình xuyên nhiều châu lục

Từ Tây Ban Nha, ông chạy xe xuyên châu Âu qua các quốc gia như Pháp, Italy, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo yêu cầu của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, ông phải sử dụng cùng một chiếc xe máy cho toàn bộ hành trình và ghi lại đầy đủ quá trình di chuyển. Ông chỉ được phép sử dụng phương tiện khác ở những đoạn đường không thể đi bằng xe máy.

Một trong những khu vực khiến Barnett háo hức nhất là Trung Á. Lộ trình của ông sẽ đi qua Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan trước khi tiến vào Trung Quốc.

Từ đây, ông dự kiến di chuyển xuống Lào, Thái Lan, Malaysia rồi sang Indonesia. Sau đó, ông sẽ bay tới Australia để tiếp tục hành trình băng qua lục địa này. Ông cũng hy vọng có thời gian tham gia lặn biển.

Chặng cuối của chuyến đi sẽ đưa ông qua Chile, Peru, Ecuador và Colombia trước khi quay trở lại Panama.

Thử thách của tuổi tác

Dù tự tin về sức khỏe, Barnett thừa nhận tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến cách ông di chuyển. Nếu trước đây ông không ngại chạy xe trên những con đường đất hoang vắng, thì giờ đây ông chọn những tuyến đường đông người hơn để đảm bảo an toàn.

"Tôi sẽ cẩn thận hơn nhiều trong lần này, vì tôi không thể dựng chiếc xe lên dễ dàng như khi mình 50 tuổi", ông nói.

Trong suốt hành trình, Barnett dự định nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ. Ông không có kế hoạch cắm trại vì không thích ngủ trên mặt đất. Ngân sách cũng không phải là vấn đề, và việc đã nghỉ hưu giúp ông có đủ thời gian để thực hiện chuyến đi dài ngày.

Đối với ông, điều đáng nhớ nhất trong những chuyến đi không phải là phong cảnh mà là những con người ông gặp trên đường. Trong một chuyến đi tại Lào năm ngoái, ông cũng được một gia đình địa phương mời ăn cơm khi đang trên đường tới thác nước.

"Những trải nghiệm như vậy mới thực sự làm nên giá trị của hành trình", ông nói.

Ông mang theo một cây đàn mandolin và hy vọng sẽ gặp những người bạn mới để cùng chơi nhạc và khám phá thêm âm nhạc địa phương trong suốt hành trình.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, ông cập nhật hành trình của mình bắt đầu từ ngày 11/3. Ông thường xuyên chia sẻ thông tin về chuyến đi trên mạng xã hội và cho biết rất bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng.

"Nhiều người nói rằng họ thấy được truyền cảm hứng khi biết tôi làm điều này ở tuổi 77. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui", ông nói.