“Bà ấy dẫn tôi đi công viên nhảy múa, ngồi thuyền, còn nói tôi là người đàn ông tốt nhất mà bà ấy từng gặp trong đời!”, đó là lời ông lão họ Lưu (81 tuổi) nói về người bạn gái mới quen qua mạng xã hội, thông tin từ 163.

Theo tìm hiểu, ông Lưu là người sinh sống lâu năm tại Tân Cương. Các con của ông đều đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Gia cảnh vốn bình yên, đến tuổi xế chiều, ông nảy ý định ra ngoài du lịch để “mở mang tầm mắt”.

Ông lão 81 tuổi "vướng lưới tình" với người phụ nữ quen qua mạng. Ảnh: 163

Với sự hỗ trợ của con gái, ông mua vé tàu đến Khai Phong. Vợ mất đã lâu, ông muốn đi du lịch một mình để trải nghiệm. Dù con gái và con rể mở lời đi cùng, nhưng ông từ chối, quyết định một mình bắt đầu chuyến “du lịch tuổi già”.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu đặt chân tới Khai Phong, ông đã gặp phải một chuyện ngoài dự liệu. Trong lúc dạo chơi, thư giãn tại công viên, ông phát hiện một "chợ mai mối” giới thiệu bạn đời.

Vốn sống một mình, ông tò mò ghé xem, và từ đó, ông Lưu đã rơi vào “vòng xoáy tình yêu”.

Một bà mối tại đây nhanh chóng kéo ông lại, hỏi han dồn dập xem ông có độc thân không, có muốn tìm bạn đời không. Trong lúc còn mơ hồ, ông Lưu đã được bà mối hướng dẫn kết bạn với một người phụ nữ qua mạng.

Qua trò chuyện, ông Lưu biết người phụ nữ này kém mình 8 tuổi và có một con trai. Hai người nhanh chóng lấy số liên lạc và hẹn gặp nhau ngoài đời ngay hôm sau. Từ hôm gặp mặt, người phụ nữ thường xuyên dẫn ông Lưu đi công viên dạo mát, nhảy múa, thỉnh thoảng còn cùng nhau ngồi thuyền du ngoạn.

Chưa đầy 4 ngày, ông đã chi cho người phụ nữ này gần 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) với đủ các lý do như mua sắm, chữa bệnh... Sự việc sau đó bị con gái ông Lưu ở Tân Cương phát hiện.

Khi được phân tích, ông Lưu mới hiểu mình đã bị lừa. Ảnh: 163

Ngay trong đêm, con gái ông bắt tàu cao tốc đến Khai Phong tìm bố. Cô không ngờ, bố mình không chỉ tiêu tiền cho đối phương, mà còn trả tiền đặt cọc mua nhà cho con trai của người phụ nữ này.

Khi con gái nói rõ rằng bố đã bị lừa, ông Lưu vẫn khăng khăng bênh vực: “Bà ấy làm vậy là vì thích bố, bà ấy đối xử với bố rất tốt”.

Trong lúc cao hứng, ông còn nói thêm: “Ở bà ấy, bố tìm lại được cảm giác của mối tình đầu”.

Thấy bố mình đã bị mê hoặc hoàn toàn, con gái ông lập tức gọi điện cho con trai của người phụ nữ, yêu cầu hoàn trả tiền cho bố mình. Tuy nhiên, đối phương vừa bắt máy đã lập tức cúp điện thoại, không nói một lời.

Lúc này, ông Lưu mới biết mình đã bị lừa. Ông cũng gọi điện cho người "bạn gái" kia nhưng không liên lạc được.

Sau đó, con gái ông Lưu tìm đến phóng viên. Với sự hỗ trợ của truyền thông, “bạn gái” của ông cũng bị triệu tập đến cơ quan công an.

"Bạn gái" của ông Lưu khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bà nói đã tiêu hết số tiền ông Lưu đưa. Người phụ nữ này cũng nói sẽ hoàn trả ông Lưu 40.000 NDT. Số còn lại, bà hứa sẽ trả cho ông Lưu trong vòng 3 năm.

Thông tin sau khi được đăng tải đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi ở tuổi 81 ông Lưu còn tin vào chuyện tình cảm trên mạng. Đa số cho rằng, những người lớn tuổi cần được bù đắp để bớt cô đơn nhưng con cái nên theo sát bố mẹ, tránh để bị lừa như trường hợp của ông Lưu.