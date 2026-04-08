Sáng nay, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua các nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng và 14 Bộ trưởng, 3 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Hiến pháp 2013, các nghị quyết của kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các quyết định bổ nhiệm những nhân sự trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm cho: ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng thường trực; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; các Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao quyết định bổ nhiệm các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Chống cho được bệnh nóng vội, hình thức

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và các cán bộ vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt, khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 6 Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 7 Bộ trưởng các bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các Bộ trưởng mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 7 Bộ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Nhiệm kỳ này không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới, thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Bên cạnh đó, Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, mở đường cho đổi mới, sáng tạo; nói đi đôi với làm, đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả; đã phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành khoa học - công nghệ mà là trách nhiệm của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị, là phương thức phát triển chung của các chủ thể kinh tế và toàn xã hội.

Chính phủ phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; thật sự bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật; xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử, cơ chế xin - cho, sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, xem xét tiếp tục bỏ bớt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu phải gắn phát triển kinh tế với mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính, an ninh mạng và an ninh dữ liệu bên cạnh bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ.

Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tiếp thu và cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các thành viên trong Đảng ủy Chính phủ, thành viên Chính phủ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương, không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả...