Tối 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định cho ông Lê Ngọc Quang. Ảnh: A.T

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Lê Ngọc Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết, người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vào chiều cùng ngày.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị, ông Quang thể hiện tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm phát triển địa phương, được tập thể tín nhiệm. Bộ Chính trị đề nghị tập thể Thành ủy Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và tạo điều kiện để ông Lê Ngọc Quang hoàn thành tốt trọng trách, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm động lực của khu vực.

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: G.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang khẳng định sẽ nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Đà Nẵng.

“Tôi cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với việc cụ thể hóa và phát huy hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Đà Nẵng”, ông Quang nói.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành, phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974 tại tỉnh Thanh Hóa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân Báo chí. Trước tháng 11/2019, ông Lê Ngọc Quang là Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 11/11/2019. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 22/3/2021, ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Đến ngày 31/10/2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020–2025. Ngày 1/7/2025, ông Lê Ngọc Quang được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất. Đến ngày 5/10/2025, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030 cho đến nay.