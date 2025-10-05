Sáng 5/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 62 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gồm các ông: Nguyễn Đăng Quang - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Vũ Khiêm - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974 tại tỉnh Thanh Hóa, trình độ cử nhân báo chí.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: H. An

Trước tháng 11/2019, ông Lê Ngọc Quang là Trưởng Ban Thời sự tại Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 11/11/2019.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Ngày 22/3/2021, ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến ngày 31/10/2024, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/7/2025, ông Lê Ngọc Quang được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất.