Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ công tác mới; công bố quyết định điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10, đồng thời chỉ định ông Nghiệm tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: THSL

Trao quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng ông Hoàng Văn Nghiệm - với hơn 33 năm công tác, trải qua các vị trí khác nhau tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn từ ngày 1/12/2024 - sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Ông Lê Minh Hưng cũng đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Sơn La hỗ trợ, đồng hành ủng hộ tân Bí thư Tỉnh ủy để đưa tỉnh Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh. Đồng thời, ông Nghiệm cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16.

Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THSL

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người; đồng thời chuẩn y Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trong đó, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn y 3 Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông: Lò Minh Hùng, Nguyễn Đình Việt, Chá A Của.

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: THSL

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cán bộ được chuẩn y tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cùng xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2025-2030.