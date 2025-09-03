Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 3/9.

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê Quảng Ngãi (cũ). Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường ĐH Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại.

Ông Lê Quân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Ông đồng thời cũng phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội); Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Quân là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện Café doanh nhân, Ngày nhân sự Việt Nam và hoạt động đổi mới quản trị đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các lĩnh vực ông Lê Quân phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp có nhiều kết quả đột phá. Ngoài ra, ông Lê Quân cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quân có đóng góp nhiều đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế biển, tái sản xuất và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp; thủy sản, nông nghiệp tăng trưởng cao, thủy sản và xuất khẩu đều gia tăng trong thời gian vừa qua, ...

Bên cạnh đó, ông Lê Quân cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển du lịch Cà Mau thông qua Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 với hàng loạt sự kiện ấn tượng, phát triển mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau; triển khai Chương trình Café kết nối doanh nghiệp.

Tháng 6/2021, ông Lê Quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.