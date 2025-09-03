Giáo viên tại TPHCM sẽ tham gia hai chương trình đào tạo, gồm phương pháp giảng dạy STEM trong Tiếng Anh với thời lượng 24 giờ và chương trình giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) theo chuẩn quốc tế kéo dài 40 giờ. Cả hai khóa học đều hướng đến việc trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng sư phạm hiện đại và khả năng thực hành, giúp giáo viên tự tin áp dụng STEM vào môn tiếng Anh cũng như đưa AI vào trường học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trước yêu cầu ngày càng cao của người dân, ngành giáo dục thành phố phải liên tục đổi mới, sáng tạo, thậm chí đi trước trong một số lĩnh vực. Với việc giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI), thành phố xác định phải bắt đầu từ các trường sư phạm để có đủ nguồn lực. Thực tế, một số trường học tại TPHCM đã thí điểm dạy AI cho học sinh, song còn mang tính nhỏ lẻ. Ngành giáo dục thành phố mong muốn hoạt động này sớm được triển khai chính quy, có đầu tư bài bản và đội ngũ giáo viên được đào tạo chính thức.

Về kế hoạch đào tạo AI cho giáo viên, ông Hiếu cho biết, trước mắt không thể thực hiện cùng một lúc trên toàn thành phố với quy mô trên 3.500 trường học mà sẽ tập trung ở một số đơn vị đã chín muồi, và dần mở rộng. Mục tiêu là để giáo viên ngoài đam mê, còn có được nền tảng để giảng dạy cho học sinh, đảm bảo học sinh trung tâm hay vùng xa đều được tiếp cận những kiến thức này công bằng, bình đẳng.

PGS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Đại học Sài Gòn, trường đại học trực thuộc UBND TPHCM sẽ kết hợp với các tổ chức, trong đó có Google, thực hiện biên soạn giáo trình giảng dạy và đào tạo cho giáo viên. PGS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn cho hay, quan điểm của nhà trường muốn đào tạo thì phải có cỗ máy cày. Khi còn 63 tỉnh/thành, TPHCM là thành phố duy nhất đã chuẩn bị người dạy (giáo viên) trước khi giảng dạy chương trình khoa học tự nhiên ở trường phổ thông, chứ không phải đưa giáo viên Vật lý dạy môn Lý, giáo viên Hóa dạy môn Hóa và giáo viên Sinh dạy môn Sinh. Như vậy là dạy Lý - Hoá - Sinh chứ không phải dạy khoa học tự nhiên.

Với việc dạy AI và STEM trong Tiếng Anh, mục tiêu cốt lõi là đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân lực giảng dạy STEM và AI trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, các khóa học được thiết kế hiện đại, tiên tiến, bám sát quy định của Bộ GD-ĐT, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và vận dụng.