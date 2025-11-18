Sáng nay, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và chỉ định nhân sự đối với ông Lê Văn Hẳn.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao quyết định cho ông Lê Văn Hẳn. Ảnh: HD

Theo đó, ông Lê Văn Hẳn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông Lê Văn Hẳn được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh ngày 10/12/1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Sư phạm Văn học, cử nhân Hành chính học, thạc sĩ Quản lý giáo dục cùng trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Lê Văn Hẳn từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Trà Vinh. Ông là Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025.

Ngày 30/6 năm nay, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 3/10, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trong nhiệm kỳ này.