Sáng 10/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có 67 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 20 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khoá 15; ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Văn Quyết, 53 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Địa phương II rồi Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Cơ quan UB Kiểm tra Trung ương; Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ ngày 1/7/2025, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.