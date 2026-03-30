Chỉ thị số 08 của Thủ tướng về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm bộ máy này đi vào hoạt động chậm nhất từ 1/4.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định; phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3.

Thành lập Quỹ phòng thủ dân sự trung ương

Thủ tướng mới đây ban hành quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự trung ương. Quyết định có hiệu lực từ 20/4.

Quỹ phòng thủ dân sự trung ương tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn điều tiết từ quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh về quỹ theo quyết định của Thủ tướng và nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Quỹ do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ máy quản lý quỹ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng quyết định.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ di dời tài sản trong đợt mưa lũ ở miền Trung tháng 7/2025. Ảnh: BĐBP

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả... Việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại nghị định này và pháp luật liên quan.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Nghị định 61/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/4, quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu từ các phương tiện, thiết bị do cá nhân, tổ chức cung cấp nhằm phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Người dân trực tiếp cung cấp dữ liệu vi phạm giao thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo mật danh tính người cung cấp thông tin.

Dữ liệu phản ánh vi phạm có thể được gửi đến cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc tại hiện trường theo quyết định của người có thẩm quyền; gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thông qua ứng dụng di động như VNeID và các ứng dụng khác; qua số điện thoại đường dây nóng đã công bố; qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số, hệ thống tích hợp theo quy định pháp luật.

Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật

Theo Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này được đưa ra nhằm nâng cao tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán của khách hàng.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Khi thực hiện giao dịch, ngân hàng phải hiển thị đầy đủ, chính xác số hiệu tài khoản và tên chủ tài khoản theo đúng thông tin đã đăng ký trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản, đồng thời thể hiện rõ trên chứng từ thanh toán.

Quy định mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh cho tài khoản, thường được gọi là nickname hoặc iNick. Đây là tên do khách hàng tự thiết lập bên cạnh số tài khoản chính thức do ngân hàng cung cấp, giúp cá nhân hóa thông tin và dễ ghi nhớ hơn.

Thông tư có hiệu lực từ 1/4.

Trang bị chữa cháy không bảo đảm bị phạt tới 40 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo quy định mới, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đã được trang bị, lắp đặt; không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Mức phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi không duy trì vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy đã được trang bị, lắp đặt.

Mức phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với hành vi không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa nhà, công trình.

Mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy.