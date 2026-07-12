Trang tin quân sự Defense Express ngày 10/7 đưa tin, Quân đoàn Phản ứng nhanh Số 7 thuộc lực lượng lính dù Ukraine mới đây đã công bố hình ảnh về một xe tăng T-72 của Nga mà đơn vị này thu giữ được ở Donetsk.

"Chiếc T-72 này là một chiến lợi phẩm đặc biệt. Chúng tôi đã thu giữ được nó khi phương tiện này bị cạn nhiên liệu trong quá trình đối thủ rút quân. Xe tăng ở trạng thái nguyên vẹn, chúng tôi chỉ cần đổ nhiên liệu để đưa về cơ sở sửa chữa. Sau khi hoàn tất việc nâng cấp, chiếc T-72 sẽ được triển khai tới mặt trận Sloviansk ở vùng Donetsk", đại diện Quân đoàn Số 7 cho biết.

Xe tăng T-72 của Nga bị Ukraine thu giữ. Ảnh: Defense Express

Xe tăng T-72 của Nga bị Ukraine thu giữ. Ảnh: Defense Express

Theo phía Ukraine, chiếc T-72 sau đó được bảo dưỡng toàn diện và nâng cấp để phù hợp với điều kiện tác chiến hiện nay. Xe tăng hiện đã được lắp thêm lồng sắt bảo vệ, kiểm tra và sửa chữa các hệ thống chính, đồng thời gia cố giáp ngoài nhằm tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử.

T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này dài 9,53m, rộng 3,46m, cao 2,19m và có trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V-84-1 công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Về mặt hỏa lực, T-72 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát/phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản, nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như B3 có giá từ 3-4 triệu USD.

Xe tăng T-72 của Nga bị Ukraine thu giữ. Ảnh: Defense Express