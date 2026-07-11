Các phương tiện xếp hàng mua xăng tại Nga. Ảnh: EPA

Theo RT, phát biểu trước các phóng viên ngày 10/7, ông Novak thừa nhận tình trạng thiếu hụt trên thị trường nhiên liệu và đó là lý do tại sao có cảnh người dân xếp hàng tại các trạm xăng.

Quan chức này cho biết, cảnh thiếu xăng dầu xuất phát từ việc một số nhà máy lọc dầu phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa sau khi bị UAV tấn công. Hiện, chính phủ đang tăng cường phòng không quanh các nhà máy lọc dầu, đảm bảo cho các nhà máy hoạt động hết công suất và gửi thêm nhiên liệu tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông nói thêm lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel đã được ban hành để ổn định thị trường nội địa. Biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7.

Theo Phó Thủ tướng Nga, trong khi các công ty năng lượng lớn giữ giá bán lẻ nhiên liệu ở mức phù hợp với lạm phát, một số nhà bán lẻ đã lợi dụng tình trạng thiếu hụt để tăng giá nhằm tăng lợi nhuận. Ông kêu gọi các cơ quan quản lý mạnh tay trấn áp những hành vi này.

UAV Ukraine tấn công tàu Nga gần bán đảo Crưm. Ảnh: Kyiv Independent

Trong thời gian gần đây Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Nga, nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, trạm nén khí và tàu chở nhiên liệu. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, đặc biệt là ở Crưm.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời chỉ huy Lực lượng không người lái của Ukraine, Robert Brovdi ngày 10/7 cho hay họ đã tấn công 13 tàu Nga gần Crưm. Trong số các mục tiêu có 10 tàu chở dầu, một tàu kéo. Ukraine tuyên bố, các tàu chở dầu trên đều thuộc hạm đội ngầm của Nga và đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó cho biết Kiev không chỉ muốn gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga mà còn nhằm gieo rắc hoang mang trong dân chúng. Ông lập luận rằng nỗ lực này sẽ thất bại vì “hệ thống năng lượng của Nga có một trong những biên độ phục hồi cao nhất thế giới”.

Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự của Ukraine để đáp trả những cuộc không kích của Ukraine vào các cơ sở dân sự của Nga.