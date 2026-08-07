Bất ngờ về cho vay của một ngân hàng

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026 của 28 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm BaoViet Bank, SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) cho thấy, tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng (không bao gồm dự phòng rủi ro) của các ngân hàng là gần 17 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, xuất hiện một nhà băng có mức dư nợ rất thấp là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Tại ngày 30/6, dư nợ cho vay khách hàng của Saigonbank là 21.976 tỷ đồng, chỉ tăng vỏn vẹn 1,1% so với số dư đầu năm.

So với số dư đầu năm, dư nợ cho vay tại Saigonbank tăng hơn 239 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Trích lập dự phòng rủi ro cho vay đến 30/6 của Saigonbank là hơn 228 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với số trích lập đầu năm.

Ở chiều huy động, số dư huy động khách hàng tại ngày 30/6 theo công bố của ngân hàng là hơn 25.819 tỷ đồng, giảm 4,15% so với số dư đầu kỳ. Điều đó đồng nghĩa tiền gửi khách hàng giảm 1.119 tỷ đồng.

Saigonbank hiện là ngân hàng có quy mô nhỏ nhất trong số các ngân hàng khảo sát với 3.600 tỷ đồng vốn điều lệ. Kết thúc quý II/2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng âm 34,81 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế là 37,74 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Ngoài Saigonbank, có 4 ngân hàng công bố số dư cho vay đến 30/6 dưới 100 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tín dụng của các nhà băng này tuy thuộc nhóm thấp nhất thị trường nhưng tăng trưởng tín dụng cũng không quá khiêm tốn như Saigonbank, có những ngân hàng còn đạt mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, số dư cho vay khách hàng đến 30/6 của Viet A Bank là 95.000 tỷ đồng, tăng 8,37% so với đầu kỳ; BVBank hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 7,33%; KienlongBank hơn 76.000 tỷ đồng, tăng 8,39%; PGBank gần 48.000 tỷ đồng, tăng 4,28%.

Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm, Sacombank mới là ngân hàng đạt mức tăng trưởng thấp nhất, chỉ 0,35% so với đầu kỳ với hơn 595.000 tỷ đồng cho vay khách hàng.

Nhóm Big6 nắm hơn 60% thị phần cho vay

Ở chiều ngược lại, BIDV tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống, lên tới 2,41 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 5,59% so với đầu năm.

Đáng chú ý, 2 “ông lớn” trong nhóm Big4 là VietinBank và Agribank lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng về dư nợ cho vay.

Trong đó, dư nợ tại VietinBank đạt 2,04 triệu tỷ đồng, tăng 5,18%; Agribank đang cho vay 2,03 triệu tỷ đồng, tăng 4,76%.

Tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank trong 6 tháng đạt 4,65% so với đầu kỳ khi dư nợ cho vay đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Có thể thấy nhóm Big4 ghi nhận tăng trưởng tín dụng dao động từ 4,65% đến 5,59% trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, với quy mô tín dụng dẫn đầu hệ thống, 4 nhà băng này đang nắm 48% tổng dư nợ cho vay của 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II.

Theo sau nhóm Big4 là MB và VPBank, với số dư cho vay khách hàng lần lượt là 1,7 triệu tỷ đồng (tăng 13,57%) và 1,04 triệu tỷ đồng (tăng 24,91%). Trong đó, VPBank lần đầu lập kỷ lục về số dư cho vay khách hàng vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng.

Cả hai ngân hàng đều đạt mức tăng trưởng tín dụng thuộc tốp đầu thị trường nhờ cơ chế đặc thù do đã tiếp nhận hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc MBV và GPBank.

Nếu tính chung về dư nợ cho vay khách hàng, nhóm Big4 cùng MB và VPBank (tạm gọi là nhóm “Big6”) đang có tổng dư nợ lên đến 10,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 61% thị phần cho vay của 28 ngân hàng.

Đứng thứ 7 về quy mô cho vay trong hệ thống là Techcombank với hơn 784.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với đầu kỳ.

Ngân hàng ACB bám sát phía sau với hơn 714.000 tỷ đồng, tăng 8,13%.

SHB và HDBank mỗi ngân hàng có số dư cho vay đạt trên 600.000 tỷ đồng. Trong đó, HDBank nhờ nhận chuyển giao Vikki Bank nên room tín dụng được mở rộng với mức tăng trưởng tín dụng lên đến 19,65%.

Xét về tốc độ tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ thống với mức tăng 36,97%, góp phần đưa ngân hàng đạt 511 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, tăng 64% so với cùng kỳ 2025 và tăng gần 136% so với quý I/2026. Đây là mức lợi nhuận cao nhất theo quý trong lịch sử ngân hàng này.

Ngoài NCB, nhóm các ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trên 10% so với đầu năm lần lượt gồm: VPBank 24,91%, PVcomBank 23,52%, HDBank 19,65%, ABBank 18,56%, VietBank 14,10%, MB 13,57%, MSB 11,47%, Nam A Bank 10,88%, OCB 10,55%, TPBank 10,43%.