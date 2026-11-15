Ba Lan đã từ chối tài trợ thêm các thương vụ mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong khi Bulgaria tuyên bố không tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ của nước này cho Kiev.

Vũ khí của Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo RT, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi cuối tuần này cho biết ông đã thông báo với Tổng thư ký NATO rằng Warsaw “sẽ không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào cho dự án Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) trong thời điểm này... bởi chúng tôi đang chi rất nhiều cho việc trang bị vũ khí của chính mình”. Ông cũng viện dẫn tình trạng “thâm hụt ngân sách cao” của Ba Lan.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev ngày 13/11 cũng tuyên bố Sofia không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, với lý do thâm hụt ngân sách. “Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Bulgaria”, ông nói thêm.

Ông Radev cũng loại trừ khả năng Bulgaria tham gia gói tài trợ bổ sung trị giá 70 tỷ Euro mà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước hậu thuẫn trong Liên minh châu Âu (EU) cung cấp. Ông cảnh báo việc tiếp tục chi tiền cho xung đột, trong khi người dân EU phải gánh chịu chi phí, đang làm gia tăng căng thẳng xã hội và bất ổn chính trị trên toàn khối.

Dự án PURL được triển khai vào tháng 7/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cấp cho Kiev một khoản hỗ trợ không giới hạn. Hiện vẫn có một số nước không thuộc NATO, trong đó có Canada, Australia và New Zealand tham gia dự án này.

Theo báo cáo giám sát công bố trong tuần này của chính phủ Mỹ, tính đến cuối tháng 9, có 27 đồng minh và đối tác của NATO đã cam kết đóng góp khoảng 6,8 tỷ USD cho chương trình trên, trong đó 4,9 tỷ USD đã được chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi trong những tháng gần đây do những tranh cãi liên quan đến việc Ukraine tôn vinh những cá nhân từng cộng tác với Đức Quốc xã.