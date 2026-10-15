Tỷ phú Elon Musk cho biết quân đội Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các quyết định hạn chế tốc độ hoặc phạm vi sử dụng Starshield, phiên bản quân sự của hệ thống internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của ông cung cấp.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến quân đội Ukraine mất quyền truy cập vào Starshield, hệ thống dành cho mục đích quân sự của Starlink, vốn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: Politico/Bloomberg

“Mọi giới hạn về tốc độ hay cách thức sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định”, ông Musk viết trong một bình luận trên nền tảng mạng xã hội X hôm 14/10.

“Starlink là một dịch vụ thương mại thuộc sở hữu và kiểm soát của SpaceX. Việc sử dụng Starlink chỉ giới hạn trong các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không được phép dùng cho các hành động quân sự mang tính tấn công vì điều đó không phù hợp với một công ty thương mại”, tỷ phú công nghệ Mỹ nhấn mạnh thêm.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề chia sẻ với tờ The Hill rằng dịch vụ Starlink đã bị ngắt đối với các thiết bị di chuyển ở tốc độ hơn 160 km/h, gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành các thiết bị bay không người lái (UAV), máy bay và trực thăng của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine chiều 14/10 tuyên bố SpaceX đang nỗ lực khôi phục tốc độ kết nối internet vệ tinh.

Theo báo Ukrainska Pravda, sau khi các lực lượng Kiev mất quyền truy cập vào hệ thống Starshield hôm 14/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định: “Quyết định này sẽ gây ra nhiều tổn thất về người. Mọi người sẽ thiệt mạng vì quyết định này. Tất nhiên, nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn mà Starlink lại không hoạt động thì chẳng giúp ích được gì. Thông điệp của tôi rất rõ ràng: Tôi hy vọng đây chỉ là một sai sót, có thể là một vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nào đó, tôi không rõ nữa. Nhưng chúng tôi yêu cầu hãy kích hoạt lại dịch vụ này. Tôi nghĩ làm như vậy mới công bằng, đúng tinh thần giữa các đối tác với nhau”.

Sự cố trên đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi và lo ngại trên mạng xã hội. Thượng nghị sĩ Mỹ Thom Tillis cùng đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đã kêu gọi ông Musk giải thích về vụ việc, đồng thời bày tỏ hy vọng SpaceX đang làm mọi cách để khắc phục “sự cố tạm thời này”.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin từ đầu tuần này rằng chính quyền Trump đã đe dọa sẽ cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo và bán vũ khí cho châu Âu để hỗ trợ Ukraine nếu Kiev không chấm dứt các vụ tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong một thỏa thuận bất ngờ, ông Trump cũng đồng ý cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ, động thái đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa.