Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thể hiện sự tự tin về việc liên minh của đảng Likud sẽ giành thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội Israel, bất chấp việc các lãnh đạo đối lập tuyên bố "chiến thắng".

Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Netanyahu ngày 28/10 đã có bài phát biểu tại trụ sở tranh cử của đảng Likud cầm quyền ở Jerusalem. Trong bài phát biểu, ông Netanyahu bày tỏ lạc quan về kết quả bầu cử quốc hội, đồng thời chỉ trích việc phe đối lập hợp tác với các đảng Ảrập.

"Chúng ta vẫn đang chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng, nhưng Likud là đảng lớn nhất Israel. Chúng ta cần một chính phủ cánh hữu, mang tính dân tộc và vững mạnh. Chúng ta không thể chấp nhận việc đặt Israel vào vòng nguy hiểm và thành lập một chính phủ dựa vào các đảng Ảrập chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Đó là những đảng phản đối chính sự tồn tại của chúng ta, coi Phong trào Hồi giáo Hamas như một tổ chức từ thiện", ông Netanyahu cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Israel, ông sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt mối đe dọa từ Iran "một lần và mãi mãi" nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

"Iran đang suy yếu hơn bao giờ hết, Israel đang mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta đang đứng trước cơ hội mang tính lịch sử, có một không hai, cùng với người bạn của chúng ta là Tổng thống Trump, để loại bỏ mối đe dọa từ Iran một lần và mãi mãi", ông Netanyahu nói.

Ngược lại, dù quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, nhưng đảng Yashar của cựu tướng quân đội Israel Gadi Eisenkot vẫn tuyên bố "chiến thắng". Theo ông Eisenkot, Thủ tướng Netanyahu cần chấp nhận sự thật rằng người Israel đã bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu từ bỏ sự nghiệp chính trị. Lãnh đạo đảng Together Naftli Bennett cũng tuyên bố Thủ tướng Netanyahu đã thua cuộc, khẳng định các lãnh đạo đối lập đang thảo luận về việc thành lập chính phủ mới.

Tính đến sáng 28/10, kết quả thăm dò của truyền thông Israel dự báo liên minh của Thủ tướng Netanyahul sẽ giành được 51 - 52 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội, trong khi phe đối lập giành được 49 - 51 ghế. Nếu không liên minh nào giành được đa số ghế cần thiết để thành lập chính phủ mới (61 ghế), một chính phủ thiểu số có thể sẽ xuất hiện. Trong trường hợp không thành lập được chính phủ thiểu số, một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức và ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến thời điểm đó.