Thủ tướng Israel cho rằng Israel có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn cầu và nguy cơ mất nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ trong tương lai.

Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/10 cho biết Israel cần chuẩn bị đối phó với các lệnh trừng phạt toàn cầu ngày càng gia tăng, thừa nhận rằng Tel Aviv đang chịu sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế.

"Chúng ta có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả những biện pháp nhắm vào lĩnh vực ngân hàng. Chúng ta cần chuẩn bị một nền kinh tế có khả năng né tránh các biện pháp trừng phạt đó, và tôi cũng đang triển khai việc này", ông Netanyahu nói.

Khi được hỏi liệu giải pháp đó có liên quan đến tiền mã hóa hay không, Thủ tướng Netanyahu đã thể hiện sự đồng tình. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau khi Anh và 11 quốc gia phương Tây khác công bố các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Đây là động thái nhằm đáp trả làn sóng tấn công của người định cư nhắm vào người Palestine và việc Tel Aviv phê duyệt hàng loạt khu định cư mới ở Bờ Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Trong bình luận của mình, Thủ tướng Netanyahu cũng cảnh báo rằng những gói viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel sẽ không kéo dài mãi, ngay cả khi ông vẫn duy trì quan hệ tốt với Tổng thống Donald Trump.

"Các gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỷ USD có thể sẽ biến mất. Mọi người cần chuẩn bị tinh thần và làm quen với thực tế rằng điều đó sẽ không còn xảy ra nữa, bởi nước Mỹ đã thay đổi. Điều này sẽ kết thúc, vấn đề là khi nào", ông Netanyahu cảnh báo.

Vào hồi tháng 5, Thủ tướng Netanyahu từng nói rằng Israel cần xây dựng kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ trong vòng 10 năm tới.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Israel cần tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần viện trợ quốc phòng từ Mỹ. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân Israel, tất nhiên là mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Quá trình này cần bắt đầu ngay bây giờ và hoàn tất trong 10 năm tới", ông Netanyahu nói ngày 10/5.

Ở thời điểm hiện tại, Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tính từ sau Thế chiến II, với tổng giá trị hỗ trợ kinh tế và quân sự vượt mốc 300 tỷ USD kể từ năm 1948. Theo thỏa thuận được ký năm 2016, Mỹ cam kết cung cấp cho Israel 38 tỷ USD viện trợ quân sự đến năm 2028, bao gồm khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt". Tổng hỗ trợ từ Mỹ hiện chiếm khoảng 16% ngân sách quân sự của Tel Aviv.