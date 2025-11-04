Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư khoá 13.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.





Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hà Nội Mới

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào ngày 15/8/2019 và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Đầu tháng 6/2024, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữa tháng 8/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm ủy viên Ban Bí thư.

Hồi đầu năm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông vào Bộ Chính trị khóa 13 và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Ngày 4/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu, trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; ủy viên Trung ương khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Ông Đỗ Văn Chiến từng có nhiều năm công tác ở tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông được luân chuyển, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).

Tháng 2/2015, ông làm Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2016.

Tháng 1/2021, ông Đỗ Văn Chiến được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 5/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến vào Bộ Chính trị.