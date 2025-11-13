Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề, với đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh năm 1971, quê quán xã Ứng Hòa, Hà Nội; trình độ học vấn là cử nhân kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bà được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Về quá trình công tác, từ tháng 7/1990 - 7/2007, bà Phùng Thị Hồng Hà là cán bộ Chi cục quốc doanh, cán bộ Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp, rồi lần lượt giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Hà Tây (cũ).