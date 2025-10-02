Ngày 2/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trang trọng.

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Tiến

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 2/10, đại hội đã bầu 68 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 - tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 20.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thiện Lương

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh.

“Tôi xin hứa thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường dân chủ, kỷ cương, đồng thời, kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và quê hương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20" - ông Nguyễn Đức Trung nói.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa), là thạc sỹ Kinh tế chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung từng kinh qua nhiều vị trí như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019.

Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2020, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục diễn ra trong buổi sáng ngày 3/10.