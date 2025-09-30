Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp của Trung ương và địa phương!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa quý vị khách quý!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào khi cả nước vừa tổ chức thành công, trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đoàn công tác chúng tôi rất vinh dự và phấn khởi được Bộ Chính trị phân công về tham dự Đại hội này.

Lời đầu tiên, thay mặt cho Bộ Chính trị và các đồng chí trong Đoàn công tác Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý vị khách quý; xin gửi đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp cùng toàn thể các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí cho tôi gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công chức, đồng bào, các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tình cảm chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc 449 đại biểu chính thức của Đại hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TH

Kính thưa Đại hội!

Chúng ta vừa nghe các nội dung, văn kiện và báo cáo tham luận trước Đại hội. Có thể nói, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên, sau khi hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng đưa Đắk Lắk cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng tỉnh thành một cực tăng trưởng phát triển nhanh và bền vững. Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội các cấp của tỉnh, đúng với tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cơ sở, cấp trên cơ sở và đã khẩn trương, tích cực, chủ động, nghiêm túc, cầu thị thực hiện đại hội cấp mình.

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá và phát triển", văn kiện trình bày tại Đại hội hôm nay đã bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030 có tính trọng tâm, đột phá, tầm nhìn chiến lược, đồng thời đã tiếp thu khá đầy đủ ý kiến đóng góp xác đáng từ các Đại hội Đảng bộ trực thuộc, của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành trung ương. Có thể nói, những nội dung trình ra Đại hội hôm nay thực sự là kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà.

Thưa Đại hội, qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của hai địa phương trước khi hợp nhất, Đắk Lắk đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đoàn kết, ý chí, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước phát triển ổn định, đạt những thành tựu và kết quả khá toàn diện.

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, duy trì được tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đưa quy mô của nền kinh tế tăng 1,75 lần so với đầu nhiệm kỳ, giữ mức tăng trưởng bình quân 6,24%/năm, huy động được nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt trên 302.000 tỷ đồng. Đây là con số rất đáng khích lệ, bằng 33% GDP, kết quả này rất đáng được trân trọng. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ được tái cơ cấu và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp đã có tiến bộ vượt bậc, đóng góp nhiều sản phẩm hàng hóa cho xuất khẩu.

Nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, có sự đóng góp rất lớn và tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp và các hội nông dân. Qua đó đã hình thành tầng lớp nông dân thế hệ mới, năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hàm lượng tri thức trong các sản phẩm nông, lâm, công nghiệp chủ lực, góp phần xây dựng nhiều thương hiệu có sức cạnh tranh, mà tiêu biểu đó là thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột phát triển mạnh theo hướng cà phê đặc sản nhằm hiện thực hóa mục tiêu Đắk Lắk là điểm đến của cà phê thế giới. Thương hiệu tôm hùm Phú Yên và nhiều sản phẩm khác cũng đang trên đường phát triển.

Nhiều chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đạt kết quả nổi bật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và năng lực phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp có bước tiến bộ. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, xây dựng đô thị thông minh, nông thôn kiểu mẫu có nhiều khởi sắc.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được đầu tư và đạt nhiều kết quả khích lệ, những mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội luôn được quan tâm. Là địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, Đắk Lắk đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết đất đai, nguồn vốn, kỹ thuật, tổ chức sản xuất, giảm nghèo bền vững các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và dân di cư tự do. Quan tâm thực hiện chính sách tôn giáo, phát huy lòng yêu nước và giá trị tốt đẹp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Đấu tranh phòng, chống kịp thời và kéo giảm nhiều loại tội phạm. Duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các lĩnh vực Đông Bắc Campuchia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đắk Lắk đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau 3 tháng vận hành, theo báo cáo của các đồng chí tại Đại hội, Đắk Lắk đã thấy rõ hơn việc sắp xếp, hợp nhất 2 địa phương (Đắk Lắk - Phú Yên) và cấp cơ sở không chỉ đáp ứng yêu cầu khách quan tất yếu của thực tiễn mà còn là cơ hội lớn để tạo ra những giá trị mới, là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa tiềm năng, nguồn lực để tạo động lực, đột phá cho phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của cả nước nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém như đã thể hiện trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành. Tuy có sự phát triển, có nhiều nỗ lực, có nhiều thành tựu nhưng Đắk Lắk vẫn còn những hạn chế mang tính cấu trúc, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm và thiếu đột phá; tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Thực hiện các đột phá chiến lược còn nhiều khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ. Đầu tư phân tán, kém hiệu quả, nhiều vướng mắc. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực chính cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Du lịch và lâm nghiệp có nhiều thế mạnh nhưng chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế địa phương; tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất đai, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, chặt phá rừng, mua bán đất đai trái phép có lúc, có nơi quản lý, kiểm soát thiếu chặt chẽ.

Xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, xã hội còn chậm. Việc đầu tư nâng cấp, chuẩn hóa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực thi các giải pháp về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thu hẹp sự chênh lệch về khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với các khu vực khác còn hạn chế.

Một số cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, thiếu tính chủ động, thiếu kế hoạch cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, cập nhật, bổ sung kiến thức mới; một số đã có vi phạm, khuyết điểm phải xử lý; một số chưa phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm, nói chưa đi đôi với làm, thiếu quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, thiếu giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thưa Đại hội!

Vừa qua, trong quá trình xem xét và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chính trị và Ban Bí Thư cũng đã chỉ đạo nhiều nội dung khá cụ thể, đồng thời kỳ vọng Đắk Lắk sẽ là một hình mẫu về mô hình hợp nhất thành công, với tầm nhìn và phát triển dài hạn, đột phá về quản trị hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của hai địa phương để vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 sát với tình hình thực tiễn địa phương và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Tôi thống nhất với 18 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp đã đề ra và xin nhấn mạnh một số điểm nổi bật để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, và thống nhất.

Trước hết, cần thống nhất quan điểm chỉ đạo, tỉnh phải luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn địa phương; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, trong đó phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Thứ hai, từ tư duy chiến lược đến kiến tạo và phát triển, Đắk Lắk cần định vị lại mình trong điều kiện mới, cần trả lời câu hỏi lớn là Đắk Lắk mong muốn gì trong 5 năm, 10 năm tới. Trung ương đã nói lên mong muốn của mình, Nhân dân cũng đã bày tỏ lên mong muốn của mình, thì Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành phải đặt ra và trả lời sự mong muốn của mình và phải hiện thực hóa mong muốn đó bằng hành động, chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để đem lại kết quả.

Cần khẳng định Đắk Lắk là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội về kinh tế, văn hóa, xã hội mà nhiều đồng chí trong đoàn nói với tôi rằng Đắk Lắk là một tỉnh rất đặc biệt khi Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất. Tỉnh vừa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, có điều kiện phát triển một nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế, là cửa ngõ trên tuyến hành lang Đông Tây có rừng, đất đai màu mỡ, cảng biển nước sâu, có bờ biển dài, vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế rộng lớn, nhiều dư địa về không gian kinh tế, năng lực lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử...

Để phát huy thế mạnh đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng là tập trung đánh giá lại tiềm năng, rà soát kỹ lại hiện trạng không gian kinh tế, quy hoạch lại, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch tích hợp và tổ chức không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng đô thị, nông thôn sinh thái hài hòa, bền vững, chủ động liên kết, phát triển với các địa phương trong cả nước, nhất là khu vực miền Trung, Đông Nam Bộ, trung tâm lớn thành phố Hồ Chí Minh, các Tiểu vùng Mekong, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Thứ ba, chúng tôi đánh giá cao chương trình hành động trình Đại hội lần này với 18 trang, phụ lục kèm theo hệ thống chỉ tiêu, danh mục, phân công, thời gian cụ thể, có định lượng rõ ràng. Tôi đề nghị, khi triển khai, cần quan tâm sâu sắc hơn nữa những giải pháp để hiện thực hóa. Làm sao để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, nhằm thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trên nền tảng các động lực chính là: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn nông nghiệp với chế biến, công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch sinh thái, văn hóa.

Đặc biệt đối với nông nghiệp, cần tái cơ cấu theo hướng bền vững, sinh thái, tuần hoàn. Chú trọng phát triển các hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, đáng sống. Về du lịch, cần tập trung phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch đặc thù mang đậm bản sắc, kết nối hài hòa rừng - biển. Về kinh tế biển, phấn đấu để Đắk Lắk trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản và nghề cá tiên tiến, tiến lên quy mô công nghiệp hiện đại.

Thứ tư, tập trung cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 và gần đây nhất là kết luận số 195 của Bộ Chính trị. Trong đó, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xem đây là một trong những động lực quan trọng hàng đầu.

Với điều kiện đặc thù của Đắk Lắk, cần ưu tiên đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, nhất là công nghiệp chế biến, du lịch, logistics, nông nghiệp, sinh thái, xây dựng, trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối hệ thống viện, trường doanh nghiệp, hành thành hệ sinh thái khởi nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật công nghệ, logistics, nông nghiệp số, đồng thời nhanh chóng xây dựng mô hình chính quyền số, quản trị hiện đại, minh bạch, vận hành hiệu quả, bảo đảm, tương tác nhanh, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tập trung huy động mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trước hết là vận dụng sáng tạo các cơ chế chính sách của Trung ương đi đôi với đẩy mạnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trọng yếu mà tỉnh có nhu cầu cao để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai.

Chúng ta phải rà soát lại các chính sách hiện có của hai tỉnh. Chúng ta cần thống nhất lại chính sách như thế nào cho phù hợp với tình hình mới. Bố trí và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công đi đôi với tạo động lực đột phá thu hút nguồn vốn của tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, góp phần định hình hành lang kinh tế và động lực như Bộ Chính trị đã chỉ đạo.

Thứ sáu, phải nhận thức sâu sắc quan điểm phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả, thực chất giáo dục đào tạo; chăm lo phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học; huy động các nguồn lực củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế cộng đồng. Quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt phải xác định ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố quan trọng hàng đầu và là cơ sở xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, phải thường xuyên, liên tục rà soát các chính sách, giải pháp phù hợp để đầu tư phát triển, sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào, huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức lại sản xuất, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở buôn làng; ưu tiên dành nguồn ngân sách thỏa đáng để giải quyết chính sách đất ở, đất sản xuất, phấn đấu xóa nghèo bền vững cho từng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Không để ai ở lại phía sau.

Thứ bảy, tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, phù hợp đặc điểm địa bàn rừng núi, biên giới, bờ biển. Chỉ đạo sâu sát, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tiếp tục củng cố vững chắc mối quan hệ với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Đồng thời, phải thường xuyên chủ động triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; bố trí ổn định dân cư gắn với sinh kế lâu dài ở biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ xảy ra trên địa bàn.

Thứ tám, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đặc biệt là giữ vững sự đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để làm gương sống cho toàn Đảng bộ. Tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, kiên trì và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đổi mới phương thức và hoạt động hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà Kết luận 195 của Bộ Chính trị đã vừa chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, quan tâm công tác chính sách cán bộ.

Hiện nay, khi mà chúng ta nói có nhiều lợi thế, có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, thì đồng thời chúng ta phải nhìn thấy những khó khăn, vướng mắc, có những lúc bất tiện đối với hệ thống chính trị của chúng ta ở từng nơi, từng lúc. Chúng ta cần phải có chính sách phù hợp để động viên, để làm điểm tựa tinh thần, để cho các đồng chí, từng đồng chí trên từng vị trí việc làm của mình yên tâm, ổn định để tiếp tục công tác theo yêu cầu được phân công, đáp ứng với những yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Người đứng đầu các cấp phải đảm bảo có đủ phẩm chất năng lực, tư duy mới, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong huy động và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ chín, tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Ngay sau đại hội, khẩn trương ban hành chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, cập nhật, bổ sung những chỉ đạo mới nhất, cụ thể sát sườn của lãnh đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư tại các đại hội đảng bộ trực thuộc của Trung ương vừa qua, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Đồng chí Tổng Bí thư có những chỉ đạo rất cụ thể và rất sát sườn.

Kính thưa các đồng chí, thưa Đại hội!

Việc công tác nhân sự của Đại hội lần thứ I đã được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các bước theo quy trình nhân sự Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh còn có một nhiệm vụ quan trọng là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Tôi mong rằng, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của tỉnh và Trung ương.

Thưa các đồng chí, chúng ta đang đứng trước thời khắc lịch sử, thời khắc không chỉ nhìn lại tại đại hội mà chúng ta còn phải nhìn xa hơn, trông rộng hơn. Không chỉ tổng kết mà còn kiến tạo, không chỉ duy trì mà còn phải chuyển mình. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới khi những thách thức toàn cầu đang gõ cửa đến từng địa phương của chúng ta.

Đất nước đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào từng địa phương, nhất là Đắk Lắk của chúng ta. Vì vậy, chính quyền địa phương 2 cấp đã trở thành một trung tâm của sự chuyển hóa, đổi mới, là chủ thể cho hành trình mới. Chính quyền địa phương không chỉ là cấp chỉ triển khai thực hiện mà còn phải kiến tạo phát triển. Chúng ta cần một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, cùng với xây dựng một hệ thống hành chính minh bạch, quản trị hiện đại, nơi mà người dân là trung tâm, cán bộ, công chức là người phục vụ. Yêu cầu của chúng ta mỗi xã, phường là một tế bào mới, nơi luôn xuất hiện những ý tưởng mới, được phát kiến và thực nghiệm, những giải pháp mới được triển khai thực hiện trên địa bàn. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, thử thách rất lớn.

Tôi muốn nói về chuyển đổi số. Ngày nay, chuyển đổi số không phải là một chọn lựa, mà là bắt buộc. Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số phải từ cấp cơ sở. Những nhà nghiên cứu hiện nay đang nói rằng trí tuệ nhân tạo AI là cuộc cách mạng toàn diện và triệt để, vì không một quốc gia nào, không một cộng đồng nào, không một tổ chức nào, cá nhân nào, ngành, nghề nào có thể đứng ngoài sự ảnh hưởng này. Đây là một sự ảnh hưởng sâu sắc và nó cũng là thách thức rất lớn đối với chúng ta, cũng là yêu cầu phải tạo động lực phát triển mới. Chúng ta phải tiếp tục xây dựng dữ liệu để trở thành công cụ phục vụ cho người dân, từ giấy tờ khai sinh đến quản lý đất đai đều phải minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Trong đó, con người là trái tim của sự đổi mới, sự chuyển đổi.

Không có chuyển đổi nào thành công mà thiếu vai trò của con người, không có thành công nào mà thiếu tinh thần đoàn kết, không có đoàn kết nào thực sự mà người đứng đầu thiếu công minh, chính trực, thiếu tâm, thiếu tầm, thiếu vai trò trung tâm của mình. Cần có một thế hệ cán bộ có cả tư duy mới, năng lực quản trị mới, cán bộ phải thực chiến, tinh thần phục vụ nhân dân cao nhất.

Hiện nay, chúng ta phân công một số vị trí đưa về cơ sở tự nguyện đưa về thì có những cán bộ khi đụng tới thực chiến thì bị lúng túng. Phải tính toán, cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao và tự thân cũng phải tự học để vượt qua chính mình, để đáp ứng với yêu cầu mở. Hơn lúc nào hết phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Mỗi cán bộ không chỉ giỏi về thực thi mà còn sáng tạo, dám nghĩ, dàm làm, dám chịu trách nhiệm, không chỉ làm đúng mà còn phải làm tốt trên cương vị được giao. Chính quyền địa phương phải gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại, giải trình, cùng đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Quan tâm phát triển kinh tế song hành với bảo vệ và phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội. Phải làm sao để mọi người dân từ buôn làng đến thành thị đều có cơ hội vươn lên.

Thưa các đồng chí!

Đắk Lắk mới đã hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên nhiên hùng vĩ, đại ngàn, đại dương, văn hóa đặc sắc, con người kiên cường và điều chúng ta cần là một hệ thống chính trị, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, người đứng đầu đáp ứng các yêu cầu và sẵn sàng hành động mạnh mẽ, đổi mới liên tục, không ngừng.

Bộ Chính trị tin tưởng sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.