Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của thành phố.

Đại hội nồng nhiệt chào mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Xin nhiệt liệt chào mừng: các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 484 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến dự, theo dõi và đưa tin Đại hội.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị khách quý mang đến cho Đại hội chúng ta những tình cảm thắm thiết, là niềm cổ vũ, động viên to lớn để Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội,

Trong giờ phút trọng thể này, với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là ngọn cờ chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là biểu tượng sáng ngời soi đường cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta.

Đại hội thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của biết bao thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa quý đại biểu, thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, nội dung, chất lượng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Đại hội xin trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trình bày diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.T

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội cần tập trung hoàn thành tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với truyền thống cách mạng anh hùng, với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu, từ kết quả Đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tích cực tham gia đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được; đồng thời cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 5 năm qua. Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận sâu vào các chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực. Đồng thời thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Kính thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí,

Với chủ đề là: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển thành phố Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại” và với những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang, là trọng trách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội hôm nay.

Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của thành phố Cần Thơ không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được.

Tất cả chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cần phải tiếp tục không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra, xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, sự kỳ vọng của Trung ương.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!