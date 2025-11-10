Ngày 10/11, tại chương trình sinh hoạt chủ điểm “Đảm bảo an toàn an ninh mạng cho thanh thiếu niên”, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Tổ chức chống lừa đảo đã chia sẻ những sai lầm của bản thân hồi trẻ.

“Cái dở của tôi ngày xưa là ở cấp trung học, không nghe lời và không chia sẻ với cha mẹ. Có thể nói là sống khép kín, cứ về nhà là đóng cửa phòng lại, suốt ngày ngồi bên máy tính và trên mạng hoặc bấm điện thoại”, ông Hiếu nói và cho biết, việc cô lập bản thân là môi trường khiến các bạn trẻ dễ “dính” những cạm bẫy.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Tổ chức chống lừa đảo chia sẻ tại chương trình “Đảm bảo an toàn an ninh mạng cho thanh thiếu niên”.

Ông Hiếu cho hay, hiện nay, bằng AI, deepfake và các công cụ tự động, hình thức tấn công mạng đang ngày càng khó lường. Các đối tượng có thể giả mạo làm khuôn mặt người khác, thậm chí biến thành công an,... chỉ bằng một tấm hình trong vòng ít giây để gọi online và tiếp cận học sinh. Hacker có thể cắt ghép hình ảnh của các bạn trẻ trên mạng, tạo video nhạy cảm để tống tiền,...

“Mới tuần qua, có 1 nữ sinh lớp 9 bị người lạ dẫn dụ gửi ảnh khuôn mặt thông qua tin nhắn Facebook. Kẻ xấu đã ghép mặt nữ sinh này vào video 18+ bằng deepfake và sau đó tống tiền gia đình. Rất nguy hiểm”, ông Hiếu kể.

Chính vì vậy, ông Hiếu khuyên các bạn trẻ không kết bạn với người lạ trên mạng, không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội,... “Danh sách bạn bè, người thân của các em trên mạng xã hội cũng cần được ẩn. Bởi các đối tượng xấu thông qua đó có thể khoanh vùng, biết được các mối quan hệ, người thân và vào tìm hiểu khai thác các thông tin của các em để lừa đảo”, ông Hiếu nói.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, chia sẻ tại chương trình do Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức. Ảnh: Thanh Hùng.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho hay, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có 22.200 lượt phản ánh đến các cơ quan chức năng của Bộ Công an về các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

“Đối tượng mà các tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao nhắm đến là học sinh, sinh viên (nhóm từ 18-22 tuổi); đặc biệt là nữ giới và đến 90% là các vụ ‘bắt cóc online’”, ông Tiến nói.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến cho biết, các vụ bắt cóc online thường được bắt đầu từ sự cô lập. “Đầu tiên, các đối tượng sẽ bằng mọi cách tách biệt học sinh, sinh viên ra khỏi sự liên lạc với bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Sau đó, tội phạm sẽ đánh vào tâm lý của học sinh, sinh viên theo cảm xúc cô đơn, tổn thương hay nhu cầu được thấu hiểu của nạn nhân. Khi mất kết nối với gia đình, nhà trường thì các học sinh, sinh viên rất dễ rơi vào bẫy của các đối tượng xấu”, ông Tiến cảnh báo.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý việc rất nhiều học sinh, sinh viên dính bẫy lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”; lừa đảo tuyển dụng; cộng tác viên làm việc online.