Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban chấp hành, Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 56 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 19 người.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Huỳnh Quốc Việt (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Thiều (Chủ tịch HĐND tỉnh); Phạm Thành Ngại (Chủ tịch UBND tỉnh) và Hồ Thanh Thủy.

Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải (48 tuổi) quê quán TPHCM; trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng; cao cấp lý luận chính trị. Ông Hải từng kinh qua các chức vụ như: Phó chủ tịch UBND quận 8, Phó bí thư, Bí thư Quận ủy quận 8, Bí thư Quận ủy quận 3, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TPHCM. Cuối tháng 12/2023, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM. Đến giữa tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.