Chiều nay, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Ông Nguyễn Hồng Diên được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Quốc hội

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965; quê quán tình Hưng Yên; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa: 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình (cũ), đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy.

Tháng 5/2020, ông làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2/2021). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4/2021, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.