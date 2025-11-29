Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngay sau đó, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ trái sang: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Như vậy, tính đến hôm nay, trong số 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 33 người không phải là người địa phương, riêng ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội có quê quán ở Hà Nội nhưng sinh ra tại TP Hải Phòng.

Các chủ tịch UBND tỉnh, thành đều là nam, tuổi từ 45-57. Người trẻ nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (45 tuổi).

Nhiều chủ tịch tỉnh, thành thuộc thế hệ 7X như: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (SN 1975), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (SN 1972), Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970), Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc (SN 1972), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (SN 1976), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (SN 1979), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (SN 1977), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (SN 1971)…

Các chủ tịch tỉnh, thành thuộc thế hệ 6X gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (SN 1968), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương (SN 1968), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (SN 1968), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (SN 1969), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út (SN 1969).

Trong 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành, có nhiều người là tiến sĩ: Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời.

Nhiều chủ tịch có trình độ thạc sĩ như: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng…

Trong số các chủ tịch, có 2 ủy viên Trung ương Đảng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng gồm các ông: Nguyễn Hoài Anh, Hồ Văn Mừng, Vương Quốc Tuấn.