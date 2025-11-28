Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Trước đó, chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc công tác cán bộ. Theo quyết định, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ máy lãnh đạo UBND TP Hà Nội hiện nay có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và 5 Phó chủ tịch UBND thành phố, gồm: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà và ông Trương Việt Dũng.