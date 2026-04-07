Chiều 7/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968; quê ở tỉnh Hưng Yên; trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng kiểm sát.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.
Năm 2015, ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Gần 2 năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát - Điều tra án tham nhũng, chức vụ thuộc VKSND tối cao Việt Nam, khi đang là Kiểm sát viên cao cấp.
Tháng 9/2018, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao và tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.
Đến tháng 4/2020, ông Tiến được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đảm nhiệm vị trí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.
Tháng 8/2024, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Viện KSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Viện KSND có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Viện trưởng Viện KSND tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện KSND tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện KSND tối cao được quy định tại Điều 63, Luật Tổ chức Viện KSND.
Viện trưởng Viện KSND tối cao có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng Viện KSND. Viện trưởng Viện KSND tối cao có quyền quy định bộ máy làm việc của Viện KSND tối cao và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn...
Viện trưởng Viện KSND tối cao có quyền trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao.
Đây cũng là người có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên các ngạch, Kiểm tra viên các ngạch; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền.