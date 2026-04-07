Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968; quê ở tỉnh Hưng Yên; trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng kiểm sát.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Nguyễn Huy Tiến có quá trình công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Năm 2015, ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Gần 2 năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát - Điều tra án tham nhũng, chức vụ thuộc VKSND tối cao Việt Nam, khi đang là Kiểm sát viên cao cấp.

Tháng 9/2018, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao và tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Đến tháng 4/2020, ông Tiến được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đảm nhiệm vị trí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.

Tháng 8/2024, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.